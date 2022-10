Naozaj sme v partnerovi našli toho osudového človeka, ktorý nás urobí šťastnými? Hviezdy nám dokážu naznačiť mnoho dôležitých vecí. Horoskop prezradí, aké znamenia sa k nám najviac hodia a s kým by sme dokázali prežiť šťastný a harmonický život.

Týmto dvojiciam znamení to vo vzťahu väčšinou vôbec neklape. Zdroj: Shutterstock

Sú však aj menej šťastné kombinácie znamení, ktorým by sme sa mali veľkým oblúkom vyhnúť. Týmto dvojiciam to vo vzťahu nikdy nebude klapať - najmä nie v posteli...

VÁHY + RAK

Váhy si svojou priateľskou povahou Raka získajú, ten bude úplne očarený. Okamžite začne plánovať ružovú budúcnosť a predstavovať si, ako spolu zostarnú, vychovajú 3 deti a 10 vnúčat. Pre Váhy sú takéto myšlienky ubíjajúce, hneď začnú myslieť na útek.

Raka bolí, že sa s ním Váhy v posteli nudia. Faktom je, že títo dvaja sa k sebe sexuálne príliš nehodia. Je veľmi pravdepodobné, že Váhy skoro začnú hľadať šťastie v posteli niekoho iného...

RYBY + BLÍŽENCI

Na začiatku to môže vyzerať sľubne. Obaja radi chodia do spoločnosti, sú vtipní, energickí a inteligentní. Ryby sú však pre zhovorčivého Blíženca príliš tiché a utiahnuté. Obaja majú bohatú predstavivosť, ale žiaľ, nakoniec trpko zistia, že v posteli túžia po niečom celkom inom.

Hoci sa z nich môžu stať dobrí priatelia, v sexuálnom živote ich k sebe nikdy nebude priťahovať tá povestná iskra. Ani chémia. Nič. Aj keď to spolu skúsia, po čase aj tak začnú hľadať niečo iné, prípadne budú vo vzťahu ticho trpieť a čakať na zázrak, ktorý nikdy nepríde.

VODNÁR + ŠKORPIÓN

Pre Vodnára je v Škorpiónovi priveľa exotiky a neskrotnej vášne. On v skutočnosti túži po partnerovi, s ktorým sa bude môcť hlavne neustále rozprávať. Škorpión potrebuje veľa intimity a málo slov.

Vodnára sex zaujíma, ale v rámci predohry potrebuje, aby ho partner najskôr očaril slovami. A v tejto disciplíne Škorpión príliš nevyniká. Obľubuje akciu, je energický, nechce strácať čas (pre neho) zbytočnými rečami, chce ísť rovno na vec. A to nielen v sexe, ale všeobecne vo všetkom.

KOZOROŽEC + BARAN

Kozorožca ovláda živel Zeme a neustále pracuje na tom, aby schladil ohnivého Barana. Tomu sa to, samozrejme, nepáči. V posteli túži po vášni a neustálej zmene. Kozorožec prisahá na overenú klasiku, ktorú dokonale pozná. On sa novým veciam a dobrodružstvám vyhýba, nič mu to nehovorí, nehodí sa to k jeho povahe. A to nie je nič pre nespútaného Barana.

Ak je láska veľká, istý čas spolu tieto dve znamenia dokážu vydržať, ale je isté, že sa ich vzťah skôr či neskôr skončí rozchodom. A to poriadne búrlivým.