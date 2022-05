Čo mužom chodí po rozume, je niekedy záhadou. Väčšinou to radšej ani nechceme vedieť, ale sú okamihy, kedy by nám to zjednodušilo situáciu. Napríklad v sexe.

Čítanie myšlienok, alebo domýšľanie vecí za toho druhého skoro nikdy nefunguje. Väčšina mužov by si ale určite priala, aby sme vedeli nasledujúce.