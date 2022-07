Prepad v práci

Nela si naplánovala prepad svojho chlapa v práci (mal vlastnú kanceláriu a kľúčik, takže sa to dalo) a napochodovala v krátkej koženej sukničke, bez nohavičiek. „Nie som ten typ, ale premohla som sa, chlapec mal narodeniny. Nič lepšie som nemohla vymyslieť. Keď ma uvidel, vypleštil oči, ja som zavrela dvere a sadla som si naňho. To bolo ródeo! Ani neviem, či to vôbec trvalo tri minútky... a bol hotový...“

Ako to v posteli rozprúdiť? Zdroj: Shutterstock

Musel plniť príkazy

Podobný plán zahŕňajúci kožu vyšpekulovala aj Maja a trochu pritvrdila: „Viem, aké porno pozerá a vyhľadáva, takže som jedného dňa zozbierala odvahu a pripravila som znásilnenie! Zohnala som si kožený korzet a putá a večer som ho pripútala o posteľ. Dráždila som ho a musel plniť príkazy, dokonca sa na povel aj urobil! Bola to zábava a bola som na seba fakt pyšná.“

Pikantné predsavzatie

Niektoré plány sa organizujú trocha ťažšie, tak napríklad Suzie otvorene priznáva, že ju najviac láka trojka s dvomi chlapmi. „Dala som si predsavzatie, že to do dvadsiatky musím stihnúť. Potom už budem mať normálny vzťah, aspoň dúfam, a nechcem sa zobudiť ako 40-ročná a mať pocit, že som nič nezažila...“ Tfuj, tfuj, Suzie.