S manželom sme sa spoznali v práci a bola to láska na prvý pohľad. Po sérii vzťahov „pokus-omyl“ mi bol dopriaty chlap, ako sa patrí. Príťažlivý, charizmatický a hoci si na neho robili zálusk aj iné kolegyne, oči mal len pre mňa. Spájala nás nielen silná príťažlivosť, ale mali sme aj kopec spoločných záľub. Jednoducho, nebolo o čom a náš vzťah sme spečatili svadbou. Pod nádhernými šatami som už 6 týždňov ukrývala sladké tajomstvo, no keďže mi vôbec nebývalo zle, nikto o ňom nevedel.

S manželom sme boli zamilovaní po uši! Zdroj: shutterstock

Keď mala naša dcéra dva roky, sťahovali sme sa z bytu do rodinného domu, o ktorom sme snívali. Často mi po večeroch napadlo, aké som mala šťastie. Manžel mal náročnú manažérsku prácu, no doma mi pomáhal a žil pre rodinu. Raz mesačne sme dcérku dávali na víkend k rodičom, aby sme sa venovali len jeden druhému. Vtedy sme si zvykli dopriať nejaký wellness pobyt a doháňali zameškané nežnosti, ale aj spoločné zážitky. Vzťahu to prospievalo a dovolím si povedať, že prekvital. Veď každá druhá kamarátka sa mi sťažovala, že je partnerovi ľahostajná a trápi sa vo vzťahu „o ničom“.

Raz za mesiac si dopriali víkend len pre seba vo wellnesse. Zdroj: shutterstock

Stalo sa to, keď mala dcérka asi 8 rokov a my sme začali uvažovať o druhom bábätku. Mali sme svoj komfort, nič nám nechýbalo, ale čas neúprosne letí a ak ešte chceme dieťa, tak teraz, nech to stihneme do mojej tridsaťpäťky. Práve v tom čase kamarátky navrhli babský víkend v Miláne a ja som sa s nadšením pridala, veď keď budem mať bábo, už sa tak skoro s nimi nikam nedostanem. Aj manžel mi výlet doprial, v tomto smere sme si absolútne dôverovali.