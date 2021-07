Aké to je byť roky vydatá z lásky, ale užívať si sex s inými mužmi? Naša čitateľka sa podelila o svoj šokujúci príbeh.

Šťastne vydatá už 25 rokov. Vďaka tomu, že podvádzam

Jana je matka dvoch detí. Máva sex s mužmi z internetových fór a tvrdí, že tieto aférky jej zachraňujú manželstvo.

„Skontrolujem sa v spätnom zrkadielku, upravím si šaty, pretriem pery ešte raz rúžom,“ začína svoje šokujúco otvorené rozprávanie 46-ročná Jana. „Každý, kto ma vidí kráčať do reštaurácie o tretej popoludní, by si pomyslel, že idem na pracovné stretnutie. No pravda je taká, že sa idem stretnúť s mužom, ktorého som zatiaľ poznala len cez internet a zhruba o 20 minút budeme mať v nejakej hotelovej izbe sex.“

Podvádzam ho s iným mužom. Zdroj: Shutterstock

Perfektný život – bez sexu

Po 25 rokoch manželského života Jana zistila, že šťastné manželstvo vôbec nemusí byť monogamné. „Chápem, že nie každému by to vyhovovalo, ale pre mňa sú moje mimomanželské schôdzky, ako ich obvykle nazývam, tajomstvom na udržanie manželstva,“ vysvetľuje atraktívna vysoká žena s pestovanými plavými vlasmi.

„Vydala som sa ako 25-ročná. A mala som to, čo väčšina žien považuje za perfektný život – pekný dom, auto, dobre zarábajúceho manžela a dve krásne a zdravé deti. S mužom sme si vždy rozumeli a boli sme super tím, no stále niečo chýbalo. A to sex. Milovali sme sa tak raz za mesiac, ak vôbec, čo mne jednoducho nestačilo.

Celé roky som sa s ním o tom pokúšala rozprávať, no manžel vždy rýchlo zmenil tému. Tak som riešila dilemu. Mám opustiť manžela, ktorého milujem, alebo to jednoducho vydržať a sústrediť sa na iné veci. Skutočne nemám inú možnosť? A tak som raz pri pozeraní televízie vybalila na manžela tému nevyhnutnosti monogamie v manželstve.

Hľadá sa vysoký a zadaný

S manželom sme sa o tom veľa rozprávali a v podstate sme dospeli k záveru, že aférky nám neprekážajú, pokiaľ o nich nevieme. Možno žartoval, no v každom prípade to bolo to, čo som chcela a potrebovala počuť, keďže to pre mňa znamenalo čosi ako tichú dohodu medzi nami,“ priznáva Jana.

Nasledovali ďalšie dva roky, kým nabrala odvahu. „Hľadala som ženatého, ale zároveň randiaceho na internete. Náhodou som natrafila na stránku, ktorá sa špecializovala na zoznamovanie ženatých a vydatých len kvôli krátkodobým aférkam. Podpísala som sa pracovným emailom a hľadala som k sebe ideálny protipól. Najlepšie vo veku od 45 do 55 rokov, vysoký, zadaný. Hlavným kritériom bolo, aby tí muži milovali svoju rodinu a nechceli ju opustiť!

Potlačila som pocit viny

Jana skúšala nemyslieť na to, ako by sa cítila, keby jej manžel spravil to isté. „Prezerala som si jednotlivé profily rôznych mužov a úplne som tomu prepadla. Už len počas prihlasovania sa som našla desiatky ženatých sexuchtivých mužov. Niektorých ľudí to možno poburuje, no ja som im veľmi dobre rozumela. Veď som robila to isté.“ Nakoniec sa rozhodla pre Filipa, dobre vyzerajúceho tmavovlasého päťdesiatnika.

„Prvé stretnutie sme si dohodli v jednom nákupnom stredisku v kaviarni. Mala som zmiešané pocity – od nervozity, vzrušenia a dokonca až hnevu. Keď sme sa stretli, uistila som sa, že nechce žiaden vzťah, že má rodinu. Menej romantické to už ani nemohlo byť. No fakt, že mal dve deti a bol už 20 rokov ženatý so ženou, ktorá už sex nechcela, ma uistil. Obaja sme riskovali to isté. Bolo to stretnutie dvoch ľudí s rovnakými potrebami.

Nemali sme hneď sex, i keď sa to ponúkalo. Stretli sme sa o týždeň v tom istom hoteli. Spať s niekým iným ako s vlastným mužom po 25 rokoch bola úľava. Konečne som našla to, čo mi chýbalo. Naše stretnutia trvali vyše roka. Každý mesiac sme sa stretli v tom istom hoteli, pomilovali sa, obliekli a šli každý svojou cestou.“

Milenec vystriedal milenca

Potom sa Janin milenec z ničoho nič odmlčal. „Nikdy som sa neopýtala prečo, bolo mi to jedno. Jednoducho som pokračovala s iným milencom, päťdesiatročným stavebným inžinierom Milanom. Momentálne fungujem s viacerými mužmi a môžem povedať, že som oveľa šťastnejšia. A moje manželstvo je pevnejšie. Niekde v hĺbke duše síce cítim trochu viny, ale snažím sa ju potlačiť.

Toto je môj život a ja si ho chcem užiť. Nemyslím si, že to, čo robím, je niečo zlé. Žiadny z mužov, s ktorými sa stretávam, kvôli mne neopustí svoju rodinu a ani ja nechcem opustiť a rozbiť tú moju, tak prečo nie?“ Uzatvára svoje šokujúce rozprávanie Jana.