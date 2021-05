Ako rozvedená žena som už neverila, že si niekedy nájdem muža, ktorý ma očarí. Som už staršia, vrások mám rok čo rok viac, a nie každý muž by si prisvojil dve deti. Bývalý manžel si našiel mladšiu a opustil nás. Kamarátky mi začali dohadzovať starých mládencov, no stretnutie zakaždým skončilo fraškou.

Skúsila som zoznamku

Rozhodla som sa, že vyskúšam modernú stratégiu – zaregistrovala som sa na internetovej zoznamke. Veď čo môžem stratiť? Obliekla som si najkrajšie šaty, ktoré v skrini mám, dala jemný mejkap a odfotila som sa. Napísala som tam všetky moje záľuby a hlavnú vec – akého muža hľadám. Mal by byť vysoký, jemné strnisko, mal by mať rád deti, nemal by mu chýbať zmysel pre humor...

Najprv som sa cítila trápne, že čo to robím, no po necelej hodine mi napísal Dávid. Hneď mi padol do oka, podľa popisu spĺňal všetky moje kritériá... a o vzhľade ani nehovorím! „Ahoj, v tých fialových šatách vyzeráš božsky.“ Zapýrila som sa ako pubertiačka. Písali sme si celé hodiny. Prezradil mi, že má stabilnú prácu, je slobodný a bezdetný. Takého som hľadala! Je však o päť rokov mladší, no nevadilo mi to.