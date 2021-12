Je normálne, že sa mužom páčia aj iné ženy ale nemusí to hneď znamenať, že vás podvedie. Určite to poznáte. Ste na začiatku nového vzťahu a všetko je dokonalé. Váš partner vyzerá ako ten pravý ale prečo je potom single? Kde sa nastala chyba? Väčšinou práve chronickí sukničkári sú tí najhorší, pretože vyzerajú dokonalo. Chcete ho odhaliť včas? Vieme ako na to!

ilustračné foto Zdroj: Shutterstock