Je mnoho chúlostivých tém, o ktorých sa stále priveľmi nehovorí. Jednou z nich je napríklad aj ženský orgazmus a tajomstvo jeho dosiahnutia. Neschopnosť mať orgazmus môže spôsobovať nízke libido alebo hypoaktívna porucha sexuálnej túžby, ale napríklad aj bolestivý sex, poruchy sexuálnej vzrušivosti.

Úplnou stratou sexuálnej túžby trpí až 16 miliónov žien. K nízkemu libidu žien prispieva veľmi každodenný stres, ktorý my ženy prežívame na všetkých možných „frontoch“, v práci i v súkromí. Ale dopomáha k tomu aj depresia, úzkosť, nedostatok súkromia, nežiaduce účinky liekov, ba dokonca aj rôzne zdravotné problémy ako je endometrióza alebo atritída, či príznaky menopauzy.

Zdroj: shutterstock

Čo robiť, ak ste po milovaní s partnerom často alebo vždy neuspokojená?

V prvom rade komunikujte so svojím drahým o tom, čo vám robí dobre, čo nie, čo by ste chceli skúsiť, čo máte rada, ale najmä, čo nemáte rada. U žien je veľmi dôležitým faktorom psychika. Ak ste unavená, do ničoho sa nenúťte. Radšej sa dobre vyspite a na druhý deň už plná sily a môžete podať v posteli perfektný výkon. Urobíte tým spokojnú nielen seba, ale aj partnera.

Začnite sama

Potom je dôležité vyhradiť si svoj čas. Niekedy sú „rýchlovky“ síce fajn, ale priemerne ženy dosiahnu orgazmus za pätnásť minút milostnej stimulácie. Priemerný sex však trvá iba približne sedem. Ak chcete mať kvalitný sex so šťastným koncom aj pre vás, mali by ste naň mať vyhradených aspoň 20 minút. Začať môžete aj bez partnera, sama. Veď on sa iste rád pripojí. Nezabudnite si dať dostatok času aj na spoločnú predohru.

Zdroj: shutterstock

Ženský kvietok rozkoše

Až 80% žien nedosahuje orgazmus bez stimulácie klitorisu, ktorý je jednou z najdôležitejších častí ženského tela vzhľadom na vyvrcholenie. Ak mávate sex najčastejšie v klasickej misionárskej polohe, nedochádza k jeho dostatočnej stimulácii. Aj to môže byť kameňom úrazu vo vašom prípade. Čo robiť? Zdvihnite panvu smerom k partnerovi, dajte si pod seba vankúš alebo zmeňte uhol tak, aby vás partner dokázal stimulovať práve na klitorise. Vyskúšať môžete aj vibračný krúžok na penis alebo si svoj kvietok rozkoše jednoducho hladkajte pri milovaní sama. Mužom sa to veľmi páči, tak sa nehanbite

Zdroj: Shutterstock

Nechajte sa ochutnať

Orálny sex je dôležitý aj pre ženu. Tie dámy, ktoré mávajú láskanie jazykom od svojich partnerov, majú častejšie orgazmus. A to nielen priamo, ale aj následne, teda pri klasickom milovaní. Takéto „hranie“ vás dokonale pripraví na milostné prežitie vyvrcholenia. Určite teda nevynechajte ani túto príjemnú aktivitu.