Po rozchode ma všetky kamarátky prehovárali, aby som častejšie chodila medzi ľudí. Nech sa idem zabávať, veď sa predsa nesmiem pochovať zaživa, tvrdili. Muselo uplynúť deväť dlhých mesiacov, kým som sa cítila pripravená. Bol piatok večer a kamoška Lenka ma vytiahla von: "Je najvyšší čas, aby si na toho klamára zabudla, ideme na diskotéku!"

Po dlhom prehováraní som nakoniec súhlasila. Vytiahla som z útrob skrine úzku čiernu sukňu s červenou blúzkou, vyfúkala si vlasy, kruhy pod očami zakryla korektorom, pery zľahka natrela rúžom a ponáhľali sme sa do mesta.

Už v električke sa môj pohľad stretol s očami neznámeho mladíka. Stáli vedľa mňa a s kamarátom a na niečom sa nahlas smiali. Mal taký milý úsmev, a tie oči... Nechápala som, čo sa so mnou deje. Ledva som vyšla z domu a už sa nezmestím do kože? Veď včera večer som ešte plakala za svojím ex... Zrazu sa jeho kamarát sklonil k Lenke a zašepkal jej do ucha: "Ahojte, dievčatá, hľadáme si frajerky!" Bolo to také nečakané, že sme sa všetci rozosmiali. Zrazu som mala skvelú náladu, smútok bol preč. Konečne! Pustili sme sa s nimi do reči a zistili sme, že majú namierené na rovnaké miesto. A tak sa začal môj nový príbeh lásky.

Kým sme dorazili na diskotéku, už sme mali za sebou úvodné zoznamovanie. Mladík s krásnym úsmevom sa volal Jakub a využil každú príležitosť, aby sa dostal do mojej bezprostrednej blízkosti. Dotkol sa môjho chrbta, nenápadne ma pohladil po vlasoch, rukou sa obtrel o tú moju. Červenala som sa až za ušami a občas sa mi zachvel hlas. Správala som sa ako nesmelá pubertiačka! Vždy som si myslela, že po dvadsiatke už zo mňa bude sebavedomá ženská so životnými skúsenosťami, ale očividne nie...

Celú noc sme spolu pretancovali

Úžasne voňal a ja som bola ako omámená. Pred polnocou sme sa prepracovali k prvému hravému bozku. Keď si ma k sebe pritiahol, ruky som si položila na jeho hruď. V tej chvíli som bola šťastná aj vyľakaná zároveň. Mala som neurčitý pocit, že sa k nemu nehodím. Bol sebavedomý, plný energie, charizmatický a krásny. A ja? Obyčajné dievča s obyčajným životom. Nič extra. Bolo mi jasné, že z toho nič nebude. Že ma chce len dostať do postele. S takým škaredým káčatkom si určite nebude začínať vážny vzťah. Bola som na takúto nezáväznú hru pripravená? Moja citlivá dušička kričala NIE, moje telo bolo jednoznačne ZA. Ten chlapec ma neskutočne priťahoval.

Jeho intímne tajomstvo ju šokovalo. Zdroj: Shutterstock

Nič viac sa medzi nami v tú noc nestalo

Bola som mu vďačná. Zároveň ma veľmi prekvapilo, že sa ozval aj ďalší deň a chcel sa stretnúť. Ani neviem, ako sa to stalo, stretávali sme sa už asi mesiac. Zostali sme pri bozkoch a objatiach. Neverila som vlastným očiam. Že by bol až taký trpezlivý a toľko by ma spracovával, ak mu naozaj ide len o ten sex?

Prišiel ďalší víkend a my sme sa stretli v dome jeho kamaráta. Oslavoval 25-ku, rodičia boli preč, celý dom pre seba - a jeho priateľov. Jakub neskrýval svoj jasný plán. Pošepkal mi, že v dome je veľa izieb a jedna z nich bude túto noc naša. Usmiala som sa, ale cítila som veľký smútok. Konečne dostane čo chce a nechá ma tak. Hoci som vedela, kam to celé smeruje, veľmi som po ňom túžila. Jediné, na čo sme obaja už istý čas intenzívne mysleli, bol práve sex.

Keď sme sa ocitli sami, pobozkal ma a začal vyzliekať. Silno ma objal a ja som už nemohla ďalej zakrývať svoj smútok.

"Viem, že ma chceš len dovtedy, kým sa so mnou nevyspíš." Ani neviem, kde som nabrala toľko odvahy! Naozaj som mu to povedala? Samozrejme, zostal celkom vykoľajený.

"Odkiaľ si prišla na takú hlúposť?!" Pritisol sa ku mne, opäť ma objal a povedal, že má jedno tajomstvo. Keď mi ho prezradil, zostala som v šoku JA.

Poprosil ma, aby som mu pomohla, pretože on ešte nikdy nebol so ženou. Neskutočne som sa prekvapila! Považovala som ho za lámača ženských sŕdc, ozajstného sukničkára! Áno, bol o pár rokov mladší ako ja, ale mala som pri ňom pocit, že som len sivá myška bez skúseností. A pravda bola celkom iná! Naozaj bol ešte panic.

A ako sa to skončilo? Vášnivým, nezabudnuteľným milovaním. Odvtedy prešlo päť rokov a ja nosím na prste zásnubný prsteň a v brušku naše spoločné dieťa. Som šťastnejšia než kedykoľvek predtým. Dúfam, že spolu prežijeme nádherný život.

Klára