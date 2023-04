Na Univerzite Brighama Younga v americkom štáte Utah sa nedávno uskutočnila štúdia vplyvu pornografie na ľudí. Za týmto účelom bolo oslovených 3 500 ľudí zo štátov, ktorí žijú v stabilných vzťahoch. Z nich sa 72 percent označilo za heterosexuálov, 17 percent za homosexuálov a 11 percent za bisexuálov. Porno bolo rozdelené do dvoch kategórií: „mainstream“, ktorý zahŕňa konsenzuálne sexuálne akty medzi pármi alebo jednotlivcami, a „agresívne“, ktorý zahŕňa činy, ktoré boli násilnejšie a predstavovali nekonsenzuálne správanie.

Ohrození sú všetci, no najmä

Štúdia zistila, že užívanie pornografie má negatívny vplyv na vzťahy na všetkých úrovniach u mužov aj žien – najmä s výrazným negatívnym vplyvom na stabilitu vzťahu. Dr. Brian Willoughby, profesor na BYU School of Family Life a spoluautor štúdie, pripustil, že to do veľkej miery závisí aj od obsahu porna a že nábožensky založení ľudia sú zjavne viac zasiahnutí, pretože majú pocit, že ich morálne presvedčenie nie je v súlade s tým, čo sa na obrazovke odohráva. Faktom však zostáva, že stabilita vzťahu je oslabená používaním pornografie u mužov aj žien.