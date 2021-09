Manžel dostal srdcový infarkt a odvtedy sa so mnou odmieta milovať. Švagor si to všimol a vzal ma na rande, na ktoré nikdy nezabudnem...

Mám 44 rokov a som energická žena plná života. Môj manžel je odo mňa o 20 rokov starší a nechce sa so mnou milovať...

Rodičia ma varovali, aby som sa nevydávala za staršieho muža, ale ja som ich nepočúvala. Bola som mladá, naivná a bláznivo zamilovaná. Môj manžel bol šarmantný muž a skvelý milenec. Nikdy by mi nenapadlo, že sa to raz môže zmeniť.

Pred 8 rokmi prekonal srdcový infarkt. Mohlo to dopadnúť oveľa horšie, ale našťastie prežil. Trvalo niekoľko dlhých mesiacov, kým sa dal ako tak dokopy. Ale niečo sa v ňom navždy zmenilo. Stratil energiu, iskru, chuť do života. Zo dňa na deň sa z neho stal zatrpknutý starý chlap. Neustále sa bál o svoje zdravie. Robili sme spolu stále menej vecí. Zmizli naše víkendové výlety, veselé žúrky trvajúce dlho do noci, o sexe ani nehovoriac...

Nečudo, že vo mne švagor zrazu uvidel príťažlivú ženu a ja som nedokázala odolať pokušeniu. Jozef je oveľa mladší od môjho manžela a hoci ma zo začiatku nemal rád, postupne sme si k sebe našli cestu. Už niekoľko rokov žije sám a rozvod s manželkou ho tak zničil, až mi ho prišlo ľúto.

Švagor si všimol, že som osamelá. Zdroj: Shutterstock

Nedávno sa chystal na rande, ale jeho vyvolená stretnutie na poslednú chvíľu zrušila. Mal kúpené lístky do divadla, tak zavolal kamarátovi, ale ani on nemal čas. Tak sa stalo, že som s ním išla ja. Po predstavení sme si vychutnali romantickú večeru. Nasledovali ďalšie a ďalšie stretnutia v divadle, kine, kaviarni, dokonca aj v hotelovej izbe. Strávili sme spolu niekoľko horúcich nocí. Keď si na ne spomeniem, oblieva ma pot a chcem viac...

A môj manžel? Možno tomu neuveríte, ale on sa z nášho zblíženia teší! Zatiaľ som mu nepovedala, že som bola neverná. Myslí si, že spolu trávime príjemné večery a stali sa z nás dobrí kamaráti. Alebo tuší celú pravdu a je rád, že mu dám svätý pokoj. Navyše aj jeho večne drzý a nervózny brat je už istý čas oveľa pokojnejší a vyrovnanejší...