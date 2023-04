Tri roky žijem v šťastnom manželstve. Michal ma miluje, rozmaznáva, urobí všetko, o čo ho poprosím. Ale počas poslednej silvestrovskej oslavy sa stalo niečo, čo možno rozbije náš krásny vzťah...

Môj muž má brata Ivana. Je to typický 30-ročný rebel, stále žije u rodičov, od rána do večera pracuje, peniaze míňa na drahé oblečenie a doplnky, vážnym vzťahom sa vyhýba a... Je to veľký fešák. Od začiatku sa mi páčil, vždy to medzi nami iskrilo, ale neprikladala som tomu žiadnu dôležitosť. Je to skrátka lovec a ja som si toho bola vedomá. Jeho pokojný, trpezlivý a obetavý brat si získal moje srdce. Vybrala som si istotu pred búrlivým životom plným stresu a výkyvov, aký by mi určite doprial zvodca Ivan.

Na Silvestra sme si do nášho domu pozvali zopár priateľov. Áno, vrátane môjho švagra. Bez jeho humoru a spoločenskej povahy by to nebolo ono. Šampanské tieklo prúdom, všetci sa skvele bavili a ani ja som si neodoprela zopár pohárikov. Ivan si všimol, aká som uvoľnená a o druhej v noci za mnou prišiel do kúpeľne na poschodí. Chcela som si upraviť mejkap a učesať strapaté vlasy. V tej chvíli na poschodí nikto nebol. Manžela som naposledy videla na terase, rozprával sa so svojím najlepším kamarátom. Keď sa tí dvaja pustili do debaty, tak skoro sa z nej nevymotali. Ostatní hrali activity v obývačke a toaleta bola aj na prízemí, takže som vedela, že nás nikto nemôže vyrušiť. Ivan za sebou zamkol dvere a začal ma vášnivo objímať.

Krútil sa so mnou celý svet. Sadla som si na práčku a dovolila mu, aby si so mnou robil, čo chcel. Využil to, začal ma vyzliekať a neprestal, až kým som sa nestrácala v zmyselných kŕčoch, ktoré ovládli celé moje telo. Ešte nikdy som nezažila taký vášnivý sex. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa upokojili a vrátili sa medzi ostatných. Tvárili sme sa nenápadne, ale zrazu už nič nebolo ako predtým. Zábava trvala až do rána a my sme si venovali ešte niekoľko horúcich pohľadov. Z Ivanových hladných očí som mala zimomriavky po celom tele.

Podviedla som svojho láskavého a dobrosrdečného muža s jeho vlastným bratom. Najhoršie je, že to bol najintenzívnejší zážitok v mojom živote a... Neľutujem, že som podľahla! Netuším, čo bude, ak sa to Michal dozvie. Neviem, čo bude s mojím manželstvom. Ale na tých pár minút s Ivanom nikdy nezabudnem...

Zita