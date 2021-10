Nejaký čas som tajne chodila so šéfom, bol ženatý a vedela som, že nikdy nebude normálny partner. Potom som s tým sekla a neskôr sa zamilovala do nového kolegu. Ale keď sa to šéf dozvedel, začal mne aj jemu robiť naschvál. Našťastie, nie je náš priamy nadriadený. Aj som si to s ním vydebatovala, len sa smial, že sa mi to len zdá. Myslím si, že žiarli, aj keď sme si nikdy nič nesľubovali. Čo s tým?

MIRKA A MAJKL

Najjednoduchšia cesta by bola z firmy odísť, ale ak sa vám v nej dobre pracuje a nepociťujete každodenný nepríjemný tlak, tak je tu druhá možnosť – nevšímať si to. Ak si robotu viete obhájiť, hoďte to za hlavu. Problém je spoločné tajomstvo s bývalým, ktoré by mohlo nevhodne vyplávať pred súčasným priateľom. Zvážte, či to musíte tajiť pred partnerom. Kým sa však situácia nevyhrotí, nerobte žiadne unáhlené kroky.