Skúsené ženy prezradili, na čom najviac záleží, aby manželstvo vydržalo celý život.

Každý z nás by chcel poznať tajomstvo šťastného manželstva, ktoré pretrvá roky. A zo všetkých najviac práve dvojice, ktoré plánujú svadbu. Existuje veľa zaručených rád a receptov na nehynúcu lásku.

Najviac skúseností majú zrejme tí, ktorí v takýchto fungujúcich manželstvách sami žijú. Na marthastewartweddings.com sa 6 starých mám spýtali, čo konkrétne urobilo ich manželstvá z dlhodobého hľadiska fungujúcimi. Tu sú ich zážitky a skúsenosti.

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Linda, 33 rokov šťastne vydatá

Zdravé manželstvo si okrem množstva tvrdej práce vyžaduje aj to, aby sa človek rozhodol pre lásku a aby sa o toho druhého naozaj staral. Základom je rovnováha medzi "dávať" a "dostávať". Život prichystá všelijaké výzvy, raz budete hore, inokedy dole. Nič nie je dokonalé, niečo také neexistuje. Musíte sa naučiť správne komunikovať, otvorene a úprimne. Pomôže vám to partnera pochopiť. Netreba zabúdať na to, prečo ste sa do seba zaľúbili. Myslím, že všetko závisí od milého správania a od toho, či v mene harmónie vo vzťahu vieme, kedy sa treba niektorých vecí vzdať.

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Jill, 38 rokov šťastne vydatá

Záleží na tom, aby bola prítomná ochota pracovať na vzťahu, pretože vždy príde niečo, čo si bude vyžadovať tvrdú prácu. Naučte sa konštruktívne hádať, buďte k sebe spravodliví a ochotní prijať zmenu. Ja som prišla na dve veci: manželstvo vás formuje a vystavuje vás skúškam.

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Melanie, 38 rokov šťastne vydatá

Budete potrebovať veľa trpezlivosti a zmyslu pre humor. Kľúčom k úspechu je komunikácia. Nesmiete zametať veci pod koberec, nesmiete byť priveľmi citliví, najmä nie vtedy, keď pracujete na riešení problému. S konfliktmi zaobchádzajte otvorene - jedna veľká hádka neznamená, že sa už s partnerom nemilujete.

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Barbara, 41 rokov šťastne vydatá

Partner nebude vaším doplnkom. Každý z vás musí byť samostatná osobnosť, stojaca pevne na svojich nohách. Ak podmieňujete svoje šťastie tým, čo ten druhý urobí alebo neurobí, zastavte sa a vymyslite, čo by ste mohli VY osobne robiť inak. Buďte empatickí, aj vtedy, keď nedokážete splniť niektoré z partnerových túžob. On môže byť zároveň vaším najlepším priateľom, ale aj vy by ste mali dodržiavať pravidlá priateľstva. Základnými kameňmi vzťahov sú úcta a úprimnosť. Prijímate záväzok, že pri sebe budete stáť v dobrom aj v zlom, na veľmi dlhej ceste. A nezabudnite sa na tejto ceste cítiť dobre! Na výdatný záchvat smiechu sa budete obaja ešte dlho pamätať. Doprajte si ho čo najčastejšie.

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Liliana, 42 rokov šťastne vydatá

Tak, ako keď sa učíte bicyklovať, aj v prvých rokoch manželstva urobíte veľa chýb. Vytvoriť rovnováhu nie je jednoduché. Naučte sa smiať na vlastných chybách, berte vážne trápenia svojho partnera a nezabúdajte: vaše rozhodnutia majú vplyv aj na neho. Nezanedbávajte ani svojich kamarátov, potrebujete ich!

Zrelé ženy prezradili, čo robí ich manželstvo šťastným. Zdroj: Shutterstock

Mary, 59 rokov šťastne vydatá

Nájdite si niekoho, kto vás bude milovať pre to, kým ste a kto vás pochopí. Zo všetkého najdôležitejšie je to, aby ste boli obaja trpezliví, pretože v priebehu rokov príde veľa problémov a ťažkostí. Zmysel pre humor je tiež nevyhnutný.