Ženy sú komplikované z viacerých dôvodov. Jeden z nich je na to, aby vedeli oddeliť nesprávnych mužov – napríklad sukničkárov, ktorým ide iba o sex, od jedného muža, ktorý ich bude milovať z celého srdca a bude si ich vážiť. Jednoducho povedané, sú komplikované, aby našli toho pravého.

Takéto správanie žien môžu muži vnímať ako „hru na nedostupnú“ ale v skutočnosti, si ženy ani neuvedomujú, že to robia. Ukážme si príklad z bežného života.

Romantické rande v kine s nenápadným testom

Vonku jemne sneží a Martina s Viktorom sa vybrali na rande do kina. Obaja prišli na svojich autách, ktoré zaparkovali na opačných stranách parkoviska. Filmové rande by malo pokračovať v reštaurácii, no obaja si uvedomia, že ich autá sú ďaleko od seba.

Viktor sa rozhodol, že Martine navrhne, že ju k jej autu odprevadí na, čo mu ona odpovie, že netreba, aby s ňou išiel, keď zaparkoval na opačnej strane. Dodala aj to, že sa o pár minút stretnú v reštaurácii.

Viktor počul : „Vážim si, že si gentleman, ale som v poriadku a zvládnem to.“

Bohužiaľ, si neuvedomil, že ho Martina skúšala a on zlyhal. Ak by ju k autu odprevadil, Martina by ho vnímala ako skutočného džentlmena, ktorému nevadí urobiť pár krokov navyše aj v chladnom počasí, iba preto, aby sa uistil, že bezpečne prišla k svojmu autu.

