Nina píše: Orálny a análny sex mi nič nehovorí

Môj priateľ chce odo mňa čoraz viac vecí v sexe, ktoré nedokážem robiť. Možno to znie smiešne, ale orálny či análny sex mi nič nehovoria a nie sú mi po vôli. A hoci on tvrdí, že je to celkom normálne a že to robia všetci, akurát ma ešte viac odradí, lebo sa cítim nenormálne a neprirodzene. A nechcem sa tak cítiť, pretože podľa mňa máme dobrý sex. Neviem, ako to ustáť.

Psychologička Sylvia odpovedá: Určite ste v poriadku a úplne normálna

Buďte k sebe jemní ako pri prvých dotykoch, pri spoznávaní svojich tiel. Možno by ste mohli vyhľadať pomoc sexuológa, psychoterapeuta, či si nájsť dobrú beletriu. Určite ste v poriadku a úplne normálna. Keďže to nerobíte vy, nerobia to všetci, čo je mimochodom zo strany vášho priateľa manipulatívny argument. Milovanie má byť pre oboch partnerov fyzickým aj emocionálnym naplnením. Ak vy cítite tlak a partner frustráciu, niečo treba zmeniť, hľadať cestu k telu i mysli, ktoré sú často vzdialené na základe morálnych hodnôt z pôvodných rodín, blokované predsudkami, možno negatívnymi skúsenosťami, strachmi z divokých sexuálnych fantázií. Treba si dopriať čas, učiť sa trpezlivosti, novým dotykom, rozlišovať, čo je môjmu telu príjemné, čo už nie. Žiada si to vzájomný rešpekt.

