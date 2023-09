S Romanom sme sa spoznali ako mladí tridsiatnici, ktorí sa do seba "buchli" ako pubertiaci. Spojila nás silná príťažlivosť, veľa milovania aj spoločné témy. Nebolo to vždy ako na ružovom obláčiku. Roman bol z rodiny, kde nemusel krížom slamy preložiť. Maminka sa krútila okolo svojho jediného syna a zniesla by mu aj modré z neba. Neskôr to boli frajerky, ktoré pristúpili na jeho pravidlá hry. Na mňa to však neplatilo. Nechcela som mu robiť slúžku, mala som svoje zamestnanie náročné na čas. Musela som ho naučiť, ako sa drží vysávač, aj ako sa umýva riad. Boli z toho škaredé hádky, no vedela som, že na druhý deň sa mi ospravedlní a bude sa viac snažiť. Deľba domácich prác bola moja podmienka. Horko-ťažko sa mi z neho podarilo vytesať použiteľného chlapa nielen v posteli ale aj v bežnom živote.

Po hádke sa vedeli rýchlo udobriť. Zdroj: shutterstock

Obaja sme mali skvelý pracovný rok a podarilo sa nám vyšvihnúť. Namiesto zakladania rodiny sme sa sústredili na kariéru. Ani sme si nevšimli, ako utieklo päť rokov. Postupne sme sa jeden druhému vzdialili, hoci naoko sme fungovali normálne. Keď som si uvedomila, že sme už 3 mesiace spolu nespali, rovno som sa ho spýtala, či ho už nepriťahujem. Vyhováral sa na stres a prácu, najviac ma však ranilo vysvetlenie, že sme spolu už dlho a predsa nemôžem čakať, že po mne vyštartuje každý deň. Je normálne, že v dlhodobých vzťahoch časom prejde chuť na milovanie. Bolo to ťažké rozhodovanie, no spoľahla som sa na svoj vnútorný kompas. Intuícia mi našepkávala vycúvať z toho, kým je ešte čas.

Gabika sa spoľahla na svoju intuíciu a tá bola správna. Zdroj: shutterstock

Keď som mu oznámila, že odchádzam, skoro vyskočil z kože. Neviem, či som stála až o takú úprimnosť, ale priznanie mi naservíroval naozaj bez obalu. Na firemnom večierku sa zblížil s nejakou kolegyňou. Jej čaru sa nedalo odolať, najmä nie po tom, čo mu na porade položila ruku na stehno. Onedlho si však uvedomil, že mu srdce zostalo pri mne a že mi dotyčná nesiaha ani po členky. Mám ho vraj skúsiť pochopiť, v dlhodobých vzťahoch sa to stane každému chlapovi, najmä ak má postavenie v práci. Vraj sa poučil a vytrestal hlavne sám seba. On si fakt myslel, že svojím priznaním zabalí všetko to svinstvo do obrusu a zostane čistý stôl? Tak to predsa nefunguje! Návrat neprichádzal do úvahy. Stále to bolelo. Od spoločných priateľov som vedela, že rozchod neniesol dobre a že vážnu známosť nemá. Ja som pracovala na sebe, cvičila som, meditovala. Bola som spokojná a chlapov som nevyhľadávala, nechala som všetko prirodzene plynúť. Časom sa obrusovali ostré hrany môjho rozhodnutia.