1. Pozor, najlepšia kamoška!

Každé piate partnerstvo stroskotá na "dobrých" radách "dobrej" kamarátky! Mužské radary vetria nebezpečenstvo pri sprisahaneckých dámskych zrazoch, lebo vedia, že sa tam preberajú najintímnejšie intímnosti z intímnych. Muž sa s osobnými problémami málokedy zdôveruje inému mužovi a ak, tak len veľmi stručne. Až 42% považuje vplyv priateliek na svoj vzťah za negatívny a obzvlášť alergickí sú na povestnú najlepšiu kamarátku.

2. Sledovať naše večné diéty

60 000 tisíc mužov odpovedalo na otázku, akú postavu má mať atraktívna žena. Na celej čiare prepadli vyziabnuté klon, nakupujúce v detských oddeleniach veľkosti 32 a 34. Takmer polovici opýtaných reže konfekčná veľkosť 38 a v tesnom zástupe skončili normálne ženy s normálnymi krivkami a veľkosťou 40.

3. Hovoriť stále: Milujem ťa.

Muž, ktorý o tom nehovorí vás nemusí zákonite ľúbiť menej ako ten, ktorý vám to povie šesťkrát denne do telefónu. Podľa mužskej logiky si túto samozrejmosť môžete odvodiť samé, lebo keby vás nemiloval, nebol by s vami. A ani by vám nepochválil tú omáčku, čo sa vám nevydarila.