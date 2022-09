Nevesta a svokra - vzťah tak zvláštne rodinno-komplikovaný. Niektoré svokry, a pred nimi klobúk dole, sú skutočné úžasné, mohli by ste ich na chlieb natrieť, nerobia vám naprieky, akceptujú vás, nevnucujú vám svoje názory a rešpektujú tie vaše. A potom sú tú také na štýl Jane Fonda vo filme Diabolská svokra, kde si s ňou Jennifer Lopez užila svoje. Svokry totiž majú veľakrát pocit, že ony vedia všetko najlepšie a len ony majú stále nárok na svoje dieťa, aj keď to už má dávno svoju rodinu. A potom robia veci, z ktorých nám vlasy stoja dupkom. Takže milé svokry, ak toto čítate a tieto veci robíte, okamžite s tým prestaňte! Inak sa môže stať, že od svojej nevesty dostanete, ľudovo povedané, kres papuľu. A vy milé nevesty, ak ste v tom našli svoju svokru a ešte stále ste nič neurobili, len to ticho tolerujete (alebo sa to skôr snažíte len v pokoji prehrýzť), je na čase povedať drahého mamičke svoje. A keď nezaberie... Veď to už viete z titulku.

1. Ona na prvom mieste

Je na čase uvedomiť si, že svadbou sa pre muža stala najdôležitejšou ženou na celom svete jeho manželka. Jej patrí piedestál a prvé miesto v jeho živote. Ona bude raz matkou jeho detí, ona sa bude starať o teplo domova, v ktorom bude žiť. Ona ho doma privíta s otvorenou náručou. Je nemysliteľné, aby svokra svojho syna stavala do pozície: "Vyber si, buď ja alebo ona!" Nič také, na prvom mieste je jeho manželka, neskôr dcéra (ak sa teda bavíme čisto o ženskom pohlaví) a až potom mama.