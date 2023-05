Blanka: Ako riaditeľ ma už nechcel

Vyzeralo to ako pravá láska, všetko bolo v poriadku, keď sme boli v jednej zahraničnej firme ako kolegovia. No keď sa stal riaditeľom, oznámil mi, že sa musíme rozísť, lebo nemôže mať vzťah s pracovníčkou, ktorej je nadriadený, pretože by bol odvolaný z funkcie.

Inka: Pán podnikateľ!

Najhoršie bolo, keď otec nášho dieťaťa povedal, že ak mu vyrúbu vysoké výživné, tak sa dcérky vzdá.… Pán podnikateľ! Vtedy padol na morálne dno. A tam aj navždy ostane.

Zažili spolu krásne chvíle, no v určitú chvíľu sa všetko otočilo. Zdroj: Shutterstock

Danka: Bol horší ako choroba

S priateľom som bola 11 rokov, máme aj syna a ochorela som na rakovinu prsníkov. Prišla som o ne a pánko mi povedal, že sa mám pozrieť, ako vyzerám „bez ceckov“, a našiel si inú...

Miriam: Využívame jeho benefity

Keď mi vyhadzoval na oči, že… pijeme jeho vodu, míňame jeho elektriku a využívame jeho benefity, myslel tým aj deti! A potom mi povedal: Večer idem za svojím vzťahom, vidím perspektívu… Našťastie dnes sa tomu už len zasmejem!

Ľudka: Bola si tragédia

Po 15 rokoch mi povedal: „Už chcem mať túto tragickú kapitolu života za sebou a začať nový život. A už sa budem mať len dobre, lebo sa ťa zbavím...“

Dida: Posledná žena?

Po 27 rokov manželstva som zistila, že ma manžel podvádza, prosila som ho, nech ju nechá a vráti sa k rodine, že deti ho potrebujú... On mi na to povedal, že keby som bola aj posledná žena na svete, tak nikdy by ma nechcel! Odvtedy ubehlo asi sedem rokov a prosil ma už veľakrát, aby som sa k nemu vrátila, ale vždy som mu na to povedala, nech sa pozrie okolo seba, že ešte nie som posledná žena, je ich tu dosť a ja som teraz veľmi šťastná. Som rada, že nezostal so mnou, lebo až vďaka rozchodu viem, čo znamená žiť a byť milovaná.

Nechceli sa rozísť, donútili ich. Doteraz sa z toho spamätáva. Zdroj: Shutterstock

Mário: Museli sa rozísť

Keď sme sa s frajerkou nechceli rozísť, ale museli sme sa, lebo to chcel niekto ďalší. Znie to zvláštne, ale tak to je. A najhoršie na tom všetkom bolo, že tá osoba, pre ktorú sme sa museli rozísť, ma ani len nepoznala, nedala mi jedinú šancu, aby som sa obhájil či vysvetlil veci. Ten pocit bezmocnosti, keď vám plače milované dievča do mobilu, že musíme ísť od seba, a vy s tým nemôžete nič robiť, neprajem nikomu zažiť.