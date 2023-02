Keď príde na návštevu priateľka jeho manželky, Vilo sa poriadne vypne, stiahne brucho a prejde sa chlapsky po byte, aby si ho všimla. Blondínka Viki mu pripadá sexi a niekedy sa mu o nej aj sníva. Samozrejme, to by manželke nikdy nepriznal, ale aj jeho manželka Vierka má tajnosti. Celé týždne skrýva nové šaty v skrini a pri najbližšej príležitosti povie manželovi: „Tieto? Joooj, tie už mám dlho, len si si nevšimol.“ Nerada priznáva, že minula peniaze na niečo, čo považuje za zbytočné. Napriek tomu sú skalopevne presvedčení, že sú k sebe úplne úprimní.

My ženy tiež máme svoje tajomstvá. Najčastejšie tajíme nákupy za oblečenie. Zdroj: Shutterstock

Čo hovoriť a čo nie?

Otvorenosť a čestnosť v partnerstve – každý pod tým zjavne chápe niečo iné. Je nečestné, ak skrývam svoje erotické sny s Tomom Cruisom, pretože sa za ne hanbím? Alebo potrebuje môj partner vedieť, že moji rodičia pred mnohými rokmi skrachovali? Mám mu hovoriť, že na záchod môžem chodiť len každé dva dni? Sú jednoducho oblasti života, ktoré sú také osobné a intímne, že ich radšej držíme pod zámkom. Je to úplne opodstatnené. Pároví terapeuti sa zhodnú na tom, že nemusíme prezrádzať ani naše skúsenosti z predchádzajúcich milostných vzťahov alebo podrobnosti z vlastnej rodinnej histórie, rovnako ako sexuálne fantázie alebo hlúposti, za ktoré sa hanbíme.

Riskujete rozčarovanie

Príliš veľa úprimnosti môže spôsobiť, že vás partner začne vnímať inak, hlavne na začiatku, keď sa ešte dobre nepoznáte. Takže aj úprimnosť treba dávkovať postupne. Veľa závisí aj od osobnosti partnerov, ich pováh a stupňa blízkosti. To, že o sebe vieme aj veci, ktoré nikto iný nevie, má dôsledky – môže vás to viac zblížiť, ale aj naštrbiť vzťah a vniesť pochybnosti, či ten druhý s vami naozaj chce tráviť zvyšok života. Ak sa niekto prizná, že ako dieťa kradol, partner to môže brať ako niečo roztomilé, ale aj ako nejakú úchylku, ktorá sa mu nepáči. A keď sa dopočuje o nočných morách či úzkosti, môže ho to vystrašiť.

Radikálna dohoda

Filozof Jean-Paul Sartre a feministka Simone de Beauvoir sa dohodli hneď na začiatku, že keď si budú neverní, povedia si o tom. A naozaj si celé roky hovorili o svojich milencoch a milenkách s úprimnosťou, ktorá zraňovala a bolela. Preto to radšej nenapodobňujte. Ako to už býva v živote, všetko je o rovnováhe. Michaela a Peter sa zhodnú, že keď sú obaja vyrovnaní so vzájomnými malými tajomstvami, tak je to v poriadku. Ak by však bola ohrozená podstata vzťahu alebo jeden z partnerov by bol v nevýhode, vtedy to už nie je dobré. Michaela si myslí, že choroby alebo traumy, ktoré by mohli ovplyvňovať aj súčasný vzťah, by sa mali prediskutovať alebo aspoň spomenúť, aby sa s nimi partner mohol prípadne vyrovnať.

Hovoriť by sme si mali hlavne veci, ktoré by mohli ovplyvniť vzťah, ako sú traumy, choroby a iné dôležité veci. Zdroj: Shutterstock

Tajomnosť vzrušuje

Iste, na začiatku je určitá tajomnosť vzrušujúca, človek sa rád necháva prekvapiť a ženie ho zvedavosť spoznávať toho druhého, čo ešte ponúkne... To všetko funguje, ak je to obojstranné. Ale aj úprimnosť má svoje výhody. Je to investícia do dôvery, akoby ste hovorili tomu druhému: Verím ti, a preto môžeš vedieť o mne všetko. Niekto si myslí, že nemusíme predstierať, aby sme boli zaujímavejší či žiadanejší. Lebo práve zdôverovaním sa môžu vytvárať neviditeľné väzby, ktoré umocňujú lásku, vytvárajú pomyselnú hranicu medzi „nami“ a „ostatnými“. A komu sa toto podarí, vytvorí tajomnú auru páru.

12 tajných myšlienok, ktoré má každý chlap

Čítajte na ďalšej strane...