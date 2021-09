Neviete, ako opäť získať chuť na sex? Máte v hlave samé povinnosti a žiadnu zábavu? Aj ten najvášnivejší vzťah sa jedného dňa dostane do bodu, keď každodenná rutina odstaví milostný život na druhú koľaj. Bolo by však škoda myslieť si, že sa s tým už nedá nič robiť. Ak vám naozaj záleží na tom, aby sa túžba z vašej spálne nadobro nevytratila, ešte máte šancu.

1. Urobte si zoznam

Stále myslíte na hromadu vecí, ktoré musíte vykonať, zariadiť, vybaviť či upratať? Takto nikdy nebudete mať chuť na sex. Okamžite to zmeňte. Možno to znie zvláštne, ale ak si zostavíte zoznam úloh, zostane vám omnoho viac priestoru na sex. Výsku- my totiž dokazujú, že ženám, na rozdiel od mužov sa musia deaktivovať stresové faktory, aby mohli myslieť na sex. Zatiaľ čo váš partner by mohol mať sex, aj keby horelo či „traktory padali“, vy musíte mať všetko pod kontrolou.

Do svojho denného plánu zaraďte cvičenie jogy. Zdroj: shutterstock

2. Pravidelne cvičte

Skúste jogu alebo spinning. Budete spokojná sama so sebou a po náročnej hodine cvičenia budete mať chuť ísť rovno domov a spáliť ďalšie kalórie milovaním. Nielen vďaka vyvinutej aktivite, ale predovšetkým vďaka endorfínom sa ľahko naladíte na to, že doma ešte bude „zábava“. Zároveň partnerov pocit, že cvičíte, aby ste sa mu páčili, v ňom vyvolá hriešne myšlienky.

3. Pozorujte partnera

Zrejme to tak zariadila matka príroda, no ak sa pozriete na svoju drahú polovičku, ako sa hrá s deťmi, zmocní sa vás pocit túžby. Niektoré výskumy totiž hovoria, že čím lepší vzťah má muž s deťmi – či už s vašimi, alebo deťmi vašich kamarátok a známych, tým príťažlivejší je pre ženy. Stimuluje totiž naše reprodukčné pocity.