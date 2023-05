Lenka si myslela, že to v manželstve jej sestry klape, ale pravda je iná. Keď odhalila, čo sa medzi nimi naozaj deje, nemala slov...

Nikdy som švagra nemala príliš v láske, ale zvykla som si na neho, pretože moja sestra Veronika ho veľmi ľúbila. Vzali sa pred 22 rokmi a majú spolu dve deti.

Alex pracuje ako policajt. Z celej rodiny je jediný, kto každý deň dochádza z dediny, v ktorej všetci bývame, do najbližieho mesta. Aj preto dokázal tak dlho tajiť, že má milenku. A nie hocijakú. Pred Vianocami som išla do mesta kúpiť darčeky. V jednom z obchodných centier som stretla nášho spoločného známeho. Medzi rečou z neho vyliezlo, že "už zase" videl Alexa s "tou jeho mladučkou milenkou". Vraj aké je to trápne, že sa verejne ukazuje so svojou druhou rodinou a dokonca o tom vie aj moja sestra! Neuveriteľné, že to už roky bez slova znáša! Tak ma to prekvapilo, že som zo seba nedokázala dostať ani slovo.

Na prvý pohľad sú spolu šťastní, ale obaja majú svoje temné tajomstvá... Zdroj: Shutterstock

Išla som domov a dlho som premýšľala, čo robiť. Mám sa spýtať Veroniky, čo sa deje? Prečo strpí takéto poníženie? Prečo Alexa nepošle preč? Napokon som sa rozhodla, že sa s ňou porozprávam. Priznala mi, že o "tej veci" vie. Keď sa dozvedela, že Alex má o 20 rokov mladšiu milenku a tá mu už dokonca stihla porodiť aj dieťa (!), veľmi sa pohádali. Nakoniec však dospeli k dohode, že sa nerozvedú a Alex bude svoju aférku pred celou rodinou tajiť. Prisahal mojej sestre, že okrem finančnej podpory nemá s tou ženou nič spoločné.

Sestra o všetkom vedela

Klebety, ktoré sa šíria medzi našimi známymi potvrdili, že svoj sľub porušil. Veronika sa mi priznala, že to aj tak tušila. Neurobila mu scénu, pretože si tiež niekoho našla. Hoci takto nie je šťastná, zvykla si, že obaja žijú oddelené životy. Povedala mi, že rozvod by bol príliš komplikovaný. Deti, dom, hypotéka, spoločný okruh priateľov... Ani jeden z nich netúži po rozchode.

Neuveriteľné! Nikdy by som takto nedokázala žiť. Ale zdá sa, že sestre s mužom to funguje. Žijú v manželstve so 4 hlavnými postavami. Aká hanba! V našej najbližšej rodine sa ešte nikto nerozviedol a pokiaľ viem, nikdy sa nepretriasali ani takéto škandalózne aférky.

Veronika a Alex svoje tajomstvá dobre skrývajú. Na všetky oslavy vždy prichádzajú spolu, smejú sa, sedia blízko pri sebe a občas sa jeden druhého aj dotknú. Teraz už viem, že je to len divadlo. Rodina v nich vidí ideálny pár, ktorému sa podarilo vydržať spolu tak dlho - a zdanlivo bez výraznejších konfliktov. Ak ich milenecké vzťahy raz vyjdú najavo, všetci budú veľmi prekvapení...

Lenka