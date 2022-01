My, ženy, máme mnohokrát z niektorých vecí komplexy. Nie sme spokojné s tým, čo nám pánbožko do vienka nadelil. Sťažujeme sa na postavu, na výšku, na poznávacie znaky. Veľa ráz sa stane, že chceme tieto svoje "nedostatky" odstrániť, ukryť, zmeniť. A pritom opačné pohlavie to na nás vníma celkom inak. Ruku na srdce, ktorá z nás aspoň raz nestála pred zrkadlom a nepredstavovala si, aké by to bolo, keby nemala pehy na nose či prsia ako lentilky pod kobercom? Každej sa to už stalo.

Milé dámy, nevešajte hlavu. To, že s niečím na sebe nie ste spokojné ešte neznamená, že sa to na vás nepáči niekomu inému. Možno tomu fešnému susedovi z tretieho poschodia, kolegovi z finančného či vášmu milujúcemu partnerovi, ktorý to netvrdí len preto, aby ste boli spokojné, ale preto, že to tak naozaj je. A ktoré naše "nedostatky" na nás muži milujú?

1. Okuliare

Kým ich nosíte len občas, svet sa vám nerúca. No ak ste pravidelná "okuliarnička", asi vám to lezie hore krkom. Mnohé sa za tieto sklíčka hanbia, i keď dnes už je možnosť vybrať si rôzne imidžové rámiky. A práve rámik pridáva na príťažlivosti, ak korešponduje s tvárou. Okuliare nám dodávajú punc inteligencie a mnohí muži si ženu v okuliaroch predstavujú ako učiteľku, ktorá im za zlé známky v spálni naloží na zadok. Tak čo, ešte sa za ne hanbíte?