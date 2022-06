Zistila som, že môj muž nedávno zaplatil prostitútke a vyspal sa s ňou v luxusnom hoteli - nestačí, že bol neverný, ale ešte k tomu minul aj značnú sumu z nášho skromného rodinného rozpočtu...

Bol taký hlúpy, že sa tým pochválil kamarátovi. Ten to, samozrejme, vyklebetil svojej žene a tá sa nevedela dočkať, kedy šťavnatú historku rozšíri v kruhu našich spoločných známych. Donieslo sa to dokonca aj do uší kaderníčky, ktorá je zároveň aj moja spriaznená duša a dôverníčka. Nechcela, aby sa mi za chrbtom všetci smiali, tak mi povedala, čo ten môj akože milujúci (to som si doteraz myslela!) vyviedol za chrbtom.

Vyhodila som ho z domu, presťahoval sa k svokre. Nenávidím ho, ale zároveň stále milujem. Naši známi zvedavo sledovali, či sa neverníkovi pomstím. Všetci očakávajú, že sa rozvediem. Len plačem a plačem. Možno by som mu mala odpustiť, ale mama mi hovorí, že by to bola veľká chyba. Vraj mu to len dodá odvahu urobiť to znova a znova. To by som neprežila, je to pre mňa veľké poníženie! Preboha, veď ma vymenil za lacnú ženskú - mňa do luxusného hotela nikdy nezobral! Som nešťastná a neviem, ako ďalej...

Jarka

Podviedol ma... Zdroj: Shutterstock

Sexuologička radí:

Nezabudli ste sa opýtať aj muža, ako to naozaj bolo? Zdá sa, že ste sa o tom dozvedeli od svojho okolia, ktorému sa snažíte vyhovieť. Vyhodili ste ho, urobili ste to verejne, nech si o vás nikto nič nemyslí. Namiesto toho, aby ste sa mstili jeden druhému, odporúčam sadnúť si a úprimne sa porozprávať. Čo ho k tomu viedlo, aby bol neverný?

Bol nešťastný, nespokojný, niečo mu chýbalo? Čo sa vo vašom vzťahu v poslednom čase zmenilo? Povedzte, čo cítite a to isté očakávajte od neho. Buďte k sebe takí úprimní, ako ste doteraz možno nikdy neboli. S manželom sa rozíďte až vtedy, ak jeho skutok považujete za definitívne neodpustiteľný. Ak mu napriek všetkému nedokážete odpustiť, nehanbite sa za to ani pred sebou, ani pred ostatnými. Je to váš život, žijete ho pre seba, nie pre ľudí okolo vás.