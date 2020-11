Hoci moderné technológie zohrávajú v odhalení nevery zásadnú úlohu, nie sú rozhodne jediným spôsobom, ako sa o záletoch partnera dozvedieť. Stále funguje starý dobrý spôsob zvaný anonym, prípadne veta kamaráta začínajúca slovami: Počúvaj, ja už sa na to nemôžem pozerať ...

Rozvod Zdroj: Shutterstock

Intuícia

"No to sa ma pýtalo strašne veľa ľudí a jediné, čo im môžem odpovedať, je, že neviem," hovorí dnes už druhýkrát vydatá štyridsaťročná Jana. "Jednoducho som to tak nejako vytušila. Zrazu ma to napadlo a potom mi to celé zaklaplo. Veľa situácií sa zrazu zjavilo v inom svetle, a ako sa ukázalo, žiaľ, v tom správnom." Než si to Jana pripustila, hovorila o tom s kamarátkou. "Nemala som vlastne žiadny taký ten typický dôkaz, ako sú neustále esemeskovanie, strata záujmu o sex a ďalšie tie jasné znaky nevery. Kamarátka ma presviedčala, že to nemôže byť pravda, že som cvok. Ale ja som to proste spoznala."

Musela mu dať ultimátum, aby zastavila jeho vyčíňanie. Zdroj: Shutterstock

Kamoška mi omylom povedala menom jeho milenky

"U nás to bolo naozaj, naozaj trápne," zveruje sa tridsaťdvaročná Lucia, ako zistila neveru chlapca, s ktorým chodila. "Priateľ si dlho písal s nejakou kolegyňou, s ktorou údajne v tom čase musel riešiť veľa pracovných vecí. Bola som zamilovaná a jednoducho som mu verila. Do tej chvíle, keď mi jedna jeho kamarátka, s ktorou sme spoločne boli v krčme, povedala menom tej kolegyne. Vtedy mi došlo, že sa spolu asi nevídajú len v práci. On sa po krížovom výsluchu priznal, a tým sme spolu skončili."

Dáša bola zdrvená z toho, čo našla v manželovom mobile. (ilustračné foto) Zdroj: Shutterstock

Choroba

Ak sa dá hovoriť o tom, že niektoré odhalenia nevery môžu byť lepšie ako iné, nasledujúce patrí asi k tým najmenej príjemným. "Dostala som pohlavnú chorobu, a keďže som vedela, že ja som s nikým iným intímny vzťah nemala, musel to byť zákonite manžel," zveruje sa pani Zuzana. "Manžel sa priznal. Zbalila som mu veci, na čas sa odsťahoval. Po nejakej dobe sme sa zase začali vídať. Teraz sme spolu, ale som strašne nervózna a podozrievavá," uzatvára.

Pomsta pomôže zranenému uľaviť, ale len na chvíľku... Zdroj: Shutterstock‎

Zlý vtip

"Raz som urobila taký vtip, keď priateľ odchádzal na večierok. Povedala som mu, aby bol dobrý a hlavne aby sa mi nespustil. A on sa spýtal, čo by som povedala na to, keby sa to stalo," spomína dvadsaťpäťročná Majka na príhodu z doby, keď mala devätnásť. "To ma zarazilo, a tak sme sa na túto tému začali baviť viac. A on mi len tak medzi dverami povedal, že už mi to vlastne chcel povedať dávno, že skutočne niekoho má a že to so mnou chce skončiť. Čo sa mu podarilo. Skončili sme to do piatich minút, ale od tej doby si dávam pozor na to, čo vypúšťam z úst,"dodáva.

Choroba pôsobí zle aj na psychiku človeka. Zdroj: Shutterstock

Poslal mi SMS, ktorá evidentne nebola pre mňa

Niekedy človek nemusí ani vidieť partnerov mobil alebo počítač, a správa si ho nájde sama. Dosť často to býva odkaz, v ktorom sa práve o ňom nevyberavo zmieňuje. Presne v štýle: miláčik, už sa na teba strašne teším, s tou fúriou už to nemôžem vydržať. Takže pozor: ak chcete ohovárať svojho oficiálneho partnera, dajte si veľký pozor na to, komu tú esemesku posielate. Dosť často vám prsty automaticky vyhľadajú práve jeho meno!

Často mala pocit, že jej manžel niečo skrýva. Zdroj: Shutterstock

Milenec v skrini nie je klišé

"Znie to strašne, ale naozaj som ho našla u kamarátky v skrini," zveruje sa slečna Stanka. "Išla som do práce od doktora, zdržala sa na nákupoch a zohnala fakt skvelé šaty. Pretože som sa o nich nedávno bavila s kamoškou, ktorá bývala neďaleko a mala byť doma, rozhodla som sa ju prekvapiť a zastaviť sa u nej. Prekvapenie sa teda fakt podarilo. Bola veľmi nervózna, taká roztržitá, stále odbiehala. Keď bola niekde vedľa v izbe, napadlo mi zavolať partnerovi. Zvyšok si domyslíte - jeho mobil začal zvoniť vo vedľajšej izbe v šatníkovej skrini. Myslím, že som v tej chvíli stratila všetku dôstojnosť a začala strašne revať. Ale vo finále to bolo jedno - ani jedného som totiž vo svojom živote už ďalej stretávať nechcela."