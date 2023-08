Dám, ktoré si dali vylepšiť svoje poprsie, je dnes neúrekom a nie sú to len zástupkyne zo šoubiznisu. Či už boli nespokojné s veľkosťou, prípadne asymetrickosťou, alebo im po pôrode či rapídnom schudnutí ovisli. Pre mnohých sa stala riešením plastická chirurgia. A hoci pokiaľ ide o požiadavky na veľ­kosť poprsia, existujú aj extrémy, ako hovorí primár chirurgického oddelenia bratislavskej polikliniky Martin Dziuban pre PLUS 7 DNÍ, trendom sú dnes prirodzene vyzerajúce prsia. A predovšetkým také, ktoré sa páčia nositeľke. Občas, ako podotýka, pribúdajú skôr otázky, či bude ich upravený dekolt „v bezpečí“ aj pri milovaní a iných aktivitách, napríklad pri tých športových alebo pri dojčení. Prípadne, čo ak prsia napriek implantátom ovisnú a koľko vlastne vydržia?

Trvanlivosť? Neobmedzená

Ako podotýka doktor Dziuban, na obdobné otázky vždy odpovedá, že neexistuje časová hranica, koľko implantáty v tele ženy vydržia. „Treba pravidelne chodiť na kontroly, sonografiu, a ak je to v poriadku, nie je dôvod ich meniť,“ prízvukuje. Ako sa zhodujú aj ďalší odborníci, prsné implantáty patria medzi najviac študované zdravotnícke pomôcky a ich technológia a trvácnosť sa v posledných rokoch výrazne zlepšili. Všetky materiály pritom musia byť na Slovensku certifikované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. „Zdravotné riziká by nemali hroziť len z toho, že žena má implantáty. Samozrejme, môže sa stať, že po rokoch môže pociťovať bolesti, prípadne pálenie. Vtedy je potrebné ísť k lekárovi a sonografia odhalí, či sú implantáty v poriadku. Ak nie, dôjde k reoperácii,“ konštatuje odborník. No menia sa skôr z iných dôvodov.