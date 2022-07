V tú jar vyčíňala korona a mne sa nechcelo komplikovane cestovať do zahraničia. Vôbec som nemala chuť ani nervy na tie formuláre a obmedzenia. Potrebovala som si poriadne oddýchnuť, ale do preplnených Tatier sa mi nechcelo. Vtom mi svitlo, že som už dávno mala v pláne spoznávať hrady a zámky, ale vždy malo prednosť more… Teraz je ten správny čas na susedné Čechy, ich história ma odjakživa fascinovala. Partnera som nemala a neodradilo ma ani to, že na takýto typ dovolenky som neprehovorila žiadnu kamarátku.

Väčšina ľudí na zájazde boli páriky, no mne to vyhovovalo. Mala som pokoj a tak som si nerušene vychutnávala pamiatky a ich tajomstvá. Na sklonku tretieho dňa sme sa zatúlali do malého zámočku, ktorý nebol nijako pompézny, úplne ma však dostal milou útulnosťou. Stará šľachtická rodina vlastnila oveľa prepychovejšie sídla, ale práve tu sa cítili doma. Vôbec som sa im nečudovala. Dlhý červený plot bol obrastený kvitnúcimi ružami a zámok vyzeral ako z Andersenových rozprávok. Na nádvorí čľupkala fontánka a zeleň v črepníkoch nádherne osviežovala letný vzduch.

Správca zámku oplýval neskutočným šarmom. Zdroj: shutterstock

Vtom nás privítal kastelán - správca zámku, a ja som si v duchu povedala… VAU! Mladý chlap s výzorom herca svoje oduševnenie pre zámok vôbec nehral. Žil pre toto miesto a dával mu svoj šarm. Pútavo nás oboznámil s históriou rodiny, ich radosťami aj starosťami. Citoval nám z milostných listov, ktoré gróf posielal svojej žene a ja som jej v duchu závidela. Dnes sa už takého niečoho od mužov nedočkáme. Nečakane obrátil pozornosť na mňa: "A teraz vám ukážem portrét grófky, ktorá je náhodou veľmi podobná tejto mladej dáme." Prišlo mi trápne lichotiť turistkám týmto spôsobom. Na sépiovej fotografii zo začiatku 20. storočia pózovala mladá žena v rovnakom klobúku s čiernou stuhou, aký som mala na hlave ja. Tým sa však podoba nekončila, skutočne sme mali niečo spoločné. Kastelánovi sa podarilo zabaviť celú skupinku a ja som sa červenala od korienkov vlasov až po nalakované nechty na nohách.