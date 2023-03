Veľká DILEMA: Ako sa dokáže žena rozhodnúť medzi dvoma mužmi? TAKTO to zvládli naše čitateľky

Simona (28): Čo mi vo vzťahu s jedným chýbalo, dopĺňal ten druhý.

Zdroj: shutterstock

Počas vysokej školy som sa zamilovala do spolužiaka, hoci som mala už deväťročný vzťah. Lenže to, čo mi vo vzťahu s jedným chýbalo, dopĺňal ten druhý. Keď som bola počas víkendov doma, trávila som čas s jedným a počas týždňa v škole s druhým. Problém nastal, keď sa skončila škola. S ktorým z nich budem? Vrátim sa k dlhoročnému priateľovi alebo vyskúšam žiť s novšou láskou? Nevedela som si predstaviť život ani bez jedného z nich. Lenže fungovať s oboma sa dlhodobo nedalo. Môj priateľ napokon prišiel na vzťah s vtedy už bývalým spolužiakom a nechal ma. Veľmi sa ho to dotklo. Oplakala som ho a začala žiť s novým priateľom. Po čase sa však ukázalo, že nám to až tak neklape, najmä keď sme spolu začali bývať. Rozišli sme sa a už tri roky som sama. Najskôr som mala všetkého dvojnásobne a teraz nemám nič.

Tereza (35): Prečo by som sa mala rozhodovať?

Zdroj: shutterstock

Žijeme v 21. storočí. Jednoducho mi vyhovujú obaja a ide o slobodné rozhodnutie troch ľudí. Vedia o sebe, každý z nich mi poskytuje niečo iné, preto ich milujem oboch. Ak o tom partneri vedia, akceptujú to a sú ochotní sa istým spôsobom deliť, robiť kompromisy a prispôsobovať sa, môže to fungovať. I keď v poslednom čase padá otázka svadby a detí a to ma trocha znepokojuje. Mohlo by to narušiť našu pohodu.