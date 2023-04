Viete odhaliť sukničkára? TOTO sú TOP triky, ako zistiť, že chlap strieda ženy ako ponožky...

Počas života s nimi máme často dočinenia aj viackrát, pretože je veľmi ťažké ich identifikovať a my tak môžeme opätovne spadnúť do náručia neverníkov a mužov, s ktorými to nie je na dlhodobý vzťah. Prečo to tak je? Majú šarm, sú milí, romantickí a určite za to do veľkej miery môže naša túžba mať po boku niekoho v kombinácii s prvotným očarením. Nebudeme si klamať, práve sukničkári veľmi dobre vedia, čo a ako urobiť.

Aký je?

Záletník má zväčša osobný šarm a skvelé presvedčovacie schopnosti, je slušný, často veľmi vkusne oblečený, upravený a, samozrejme, má perfektne nacvičené, čo má hovoriť, aby získal priazeň nežnejšieho pohlavia. Netreba sa však nechať zmiasť. Existujú isté znamenia, podľa ktorých by vám mal zasvietiť váš „ženský radar“.

Zdroj: shutterstock

1. Zamerajte sa na správanie

To, že je prelietavý, vám predsa nebude vešať na nos hneď pri prvom stretnutí, ale vy si môžete u muža podrobne všímať jeho správanie. Býva až prehnane pozorný a priveľmi slušný džentl­men. Tvári sa, že vás počúva s neskutočným záujmom? Vyskúšajte ho teda a opýtajte sa ho na niečo z toho, o čom ste mu hovorili. Naozaj vám vie zopakovať, ktorej rasy máte psa alebo prečo ste dali výpoveď v poslednej práci? Zistíte tak, či sa len tváril, že počúva, alebo má skutočne záujem o to, čo hovoríte. Ten, kto to s vami nemyslí vážne, sa ani nezaujíma o váš život.

Naša rada: Verte svojej ženskej intuícii, môžete sa s ním ešte stretnúť, ale buďte opatrná s vyznaniami pravej lásky, udržiavajte si triezvy rozum a sledujte jeho správanie i naďalej.

Zdroj: Shutterstock

2. Poznáte jeho minulosť?

Ak je muž „frajerkár“, ako sa hovorí, často začína svoj vzťah už ako neveru. Takíto muži sa často snažia svoju bývalú pred tou aktuálnou čo najviac očierniť, urobiť zo seba trpiaceho raneného muža a všetku vinu hodiť na ňu. Ak sa vám počas rozhovoru zdôverí, že ho bývalá naháňa pre dlhy alebo výživné na dieťa, mali by ste vedieť, že to neveští nič dobré. Rovnako keď prizná, že podviedol svoje partnerky v minulosti, i keď to, samozrejme, obráti na nevyhnutnosť alebo odplatu.

Naša rada: Skúste dlhší rozhovor o jeho predchádzajúcom živote a čo čaká od nového vzťahu. To vám dokáže mnohé napovedať.

Zdroj: shutterstock

3. Je držgroš!

Ak sa s potenciálnym budúcim partnerom stretnete v podniku a on vás nechá platiť častejšie, ako je nutné, alebo vidíte, že trikrát v rukách obráti každé euro, mali by ste spozornieť. Sukničkára spoznáte aj tak, že si naschvál vyberá na rande lacnejšie či obnosené veci, aby sa neprezradil pred oficiálnou partnerkou. Ak sa ho na šetrnosť opýtate, vyhne sa odpovedi alebo zahovára.

Naša rada: Ak je pre neho večera alebo posedenie v kaviarni prekážkou, nemusí to byť tým, že je šetrný, ako sa vám bude snažiť vtlačiť do hlavy, ale skôr si chráni svoje úspory, aby mal na iné stretnutia. Ďalším variantom môže byť, že sa ako pravý sukničkár bojí navštíviť niektoré miesta, kde by mohol stretnúť iné dámy, ktoré už dostal.

4. Stále nemá čas

Keď mu voláte, vždy má práve veľa práce? Často vám nedvíha telefón alebo neodpisuje na správy? Prosí vás, aby ste mu nepísali, že on sa ozve? Vôbec za tým nemusí byť prísny šéf či kolegovia a ani starostlivosť o starých rodičov. Jednoducho vás klame.

Naša rada: Aj tí najviac vyťažení muži si radi nájdu čas, ak ste pre nich prioritou. V prípade, že sa vopred vyhovára, neoplatí sa s ním zahadzovať.

Definícia sukničkára

Zdroj: shutterstock

Títo chlapi nevydržia dlho sami, ale ani s jednou ženou. Vo vzťahu bývajú neverní svojim partnerkám. Vyhľadávajú svoju korisť, a keď zacítia príležitosť, sú veľmi šarmantní. Natrafíte na nich v práci, v kaviarni, na diskotéke, na večeri, v kine. Typický sukničkár dáva svojej aktuálnej obeti pocit, že je krásna, že pre neho neexistuje žiadna iná. Žena sa cíti výnimočná a obletovaná. Najskôr veľa romantiky, potom veľa sexu a potom? Mal už všetko, čo potreboval, a začne sa nudiť, cíti nutkavú potrebu zmeny a začne sa obzerať za každou sukňou.