Deň a noc, svetlo a tma, chlad a teplo, šťastie a nešťastie, radosť a smútok. Život sa skladá z protikladov, ktoré sa ovplyvňujú a dopĺňajú. Jin a jang. Dve strany jednej mince. Môžeme poznať radosť, keď nezažijeme smútok? Na tomto princípe je založené aj tvrdenie, že v partnerskom vzťahu musí byť každý trocha iný, aby sa skladačka krásne spojila. Platí to však aj dnes?

Ach, tie feromóny

Veľa vedeckých výskumov sa zameriava na to, ako si vyberáme partnerov. Ale čo ak si ich nevyberáme, teda nie vedome? Skúste si to predstaviť. Sedíte v bare alebo v knižnici a padne vám do oka fešák oproti. Začnete sa rozprávať a chémia okamžite zafunguje. Aké neviditeľné sily to spôsobili, že ste sa zamilovali na prvý pohľad? Vraj za to môžu feromóny, čo sú chemické látky vylučované potom. Vedci dokázali, že zohrávajú dôležitú úlohu pri sexuálnej príťažlivosti. Viac než osobnosť či farba očí nás k budúcemu partnerovi priťahuje niečo celkom iné, a ako sa hovorí, máme to rovno pod nosom. A nie sú to len feromóny, je to celý rad ďalších hormónov, ktoré sa podieľajú na zamilovanosti.

Je dobré, keď sú partneri úplne rozdielni? Zdroj: Shutterstock

„Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, ale skôr je to tak, že na začiatku, keď sme vo fáze zamilovanosti, keď mozog vo veľkom množstve produkuje všetky hormóny šťastia, teda endorfín, sérotonín, dopamín a oxytocín, a nás prestupuje túžba a vášeň, na partnera a našu spoločnú budúcnosť pozeráme cez ružové okuliare. Nedokážem si totiž predstaviť, že by si niekto povedal ,tento človek je vo všetkom úplne iný ako ja, s tým si budem skvele rozumieť a bude nám to perfektne fungovať‘,“ zamýšľa sa vzťahová poradkyňa a koučka Jana Řehulková pre magazín VLASTA.

Sladké začiatky

Na začiatku chodenia nie je neobvyklé, že sa jeden druhému snažíme prispôsobiť. „Táto ochota je v tomto období naozaj veľká, skúmame svet novej polovičky, sme šťastní, že nás do nej vpustila, užívame si, že sa nám rozširujú obzory a môžeme byť fascinovaní objavovaním dosiaľ nepoznaného. Okrem toho máme obvykle nesebecky radosť, keď sa raduje a je spokojný ten druhý,“ vysvetľuje poradkyňa.

Zdroj: Shutterstock

Len čo tá najväčšia zamilovanosť vyprchá, čo sa spravidla deje do dvoch rokov, prichádza spoločné bývanie, bežná každodenná rutina, všedné starosti a povinnosti. „A my sa pozrieme na vzťah trocha triezvejšie. Postupne sa začne odkrývať, koľko rozdielov medzi partnermi je, na koľko vecí majú odlišné názory a o koľkých oblastiach života majú rozdielne predstavy alebo očakávania,“ dodáva odborníčka.

Dopĺňame sa navzájom

Už v 50. rokoch minulého storočia uskutočňoval sociológ Robert Francis Winch štúdiu o výbere partnera, aby našiel odpoveď na otázku, či sa protiklady priťahujú. Skúmal a vyspovedal stovky manželských párov a po dlhých rokoch prišiel k záveru – aby manželstvo fungovalo, mali by sa aspekty osobnosti, predovšetkým spoločensky súvisiace rysy, ako je agresivita či asertivita, vzájomne doplňovať. Jeho výskum naznačil, že protiklady sa nepriťahujú, ale dopĺňajú.

Zapadáte do seba ako puzzle? Zdroj: Shutterstock

Podobnosť je príťažlivá

Klinická psychologička Ramani Durvasula z Kalifornskej univerzity, odborníčka na toxické vzťahy, tvrdí, že nás priťahujú spoločné záujmy, presvedčenia, hodnoty a koníčky, dokonca nás vraj priťahujú ľudia s podobnými fyzickými rysmi. Určite poznáte partnerov, ktorí pôsobia ako siamské dvojčatá – nielenže sú si podobní povahovo, ale aj fyzicky.

Sociálna bublina

A existujú dokonca štúdie, ktoré naznačujú, že protiklady sa nie priťahujú, ale dokonca odpudzujú – predovšetkým pokiaľ ide o názorový a hodnotový rebríček. Vraj dnešok všetko ešte zintenzívňuje, predovšetkým aj vďaka sociálnym sieťam, kde sa len ťažko dostaneme do názorovo odlišnej bubliny. „Myšlienka, že protiklady sa priťahujú, je zastaralejšia než kedykoľvek predtým,“ dodáva psychologička.

Zdroj: Shutterstock

Ako to teda je?

Expertka na vzťahy Rachel Wright hovorí, že ak hľadáte dlhodobého partnera, zásadné je, aby sa vaše potreby prekrývali. Ale vo vzťahu je zdravé a prospešné mať aj oddelené záujmy a každému človeku to pomáha zachovať si individuálne ja. „Rôzne záujmy podporujú autonómiu. Ak váš partner neholduje joge či baletu, nemusí to byť zá­kladná podmienka, aby ste fungovali ako úspešný pár,“ hovorí Rachel. Áno, v tomto prípade môžete byť vy aj váš partner protikladmi ohľadom cvičenia a preferencií, čo vás baví, a napriek tomu môžete byť spokojný pár.

Zdroj: Shuttertock

Určité rozdiely sú užitočné, čo potvrdzuje aj vzťahová expertka Jana Řehulková. „Partneri sa tak vzájomne obohacujú, motivujú, posúvajú dopredu a majú si čo ponúknuť. Vo vzťahu je ,iskra‘ a určité napätie, niečo sa deje a môže to prinášať náboj a chuť do života. No keď je napätie príliš veľké, je od neho len krôčik ku konfliktu,“ vysvetľuje odborníčka.

Zlatá stredná cesta?

Je teda pravda, že protiklady sa priťahujú, a môže táto príťažlivosť viesť k spokojnému vzťahu? Ak máte na nočnom stolíku rovnaké knihy, je to fajn, ak víkendy trávite spoločnými aktivitami, je to ešte viac fajn, a ak máte spoločné veľké ciele, je to úplne skvelé.

Zdroj: Shutterstock

„V partnerských vzťahoch sa ako najvýhodnejšie a najperspektívnejšie pre určitú harmóniu ukazuje, keď máme s partnerom veľa spoločných vecí, predovšetkým kľúčové hodnoty, predstavy o spoločnom súžití, frekvencii sexu, spôsobe bývania, počte detí, ale dokážeme rešpektovať a oceniť i odlišné vlastnosti, tolerovať a dohodnúť sa na veciach, na ktoré máme rozdielne názory, a podporovať sa v individuálnych záľubách či pracovnej kariére,“ radí vzťahová koučka Řehulková.

Silné puto skutočne môžete vytvoriť aj s rozdielnymi záujmami, ale len vtedy, keď spolu hovoríte, delíte sa o intímne myšlienky aj pocity a keď cítite, že si ich ten druhý váži.