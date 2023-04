Znie vám to povedome? Kým doteraz ste boli plná života, zamilovaná, všetko bolo krásne, ružové, ako na obláčiku, zrazu je z vás citová planina. Už vás vzťah, ktorý bol doposiaľ dokonalý, nenapĺňa a máte pocit, že na partnerovi vám všetko lezie na nervy. Zrejme ste citovo vyhoreli. A nie ste jediná. Kladiete si otázku, či sa to ešte dá zachrániť?

Takto sa to začína

Povedzme si úprimne, nikto to vo vzťahu nemá ľahké. Každý občas prekoná krízu, rieši problémy, bojí sa o blízkych a o seba. Popri strachu nám má ostať čas na pestovanie lásky, o ktorú sa treba starať ako o krehkú kvetinku. Lenže do toho príde práca, platenie účtov, ekonomická kríza, energetická kríza, zdvihnú vám hypotéku, potraviny dražejú, pridružia sa zdravotné problémy, treba sa učiť s deťmi... A zrazu je láska na poslednom mieste. Neostáva na ňu energia. A tak sa môže stať, že jednoducho vyhoríte napriek tomu, že vzťah doposiaľ vyzeral absolútne ukážkovo. Zrazu máte pocit, že vám na partnerovi všetko lezie na nervy a už s ním nechcete byť. A to ste spolu roky. Dospeje to do štádia, keď ste spolu doma, vy ste v jednej izbe, on v druhej a trávite spolu len nevyhnutný čas. Už sa ani len nerozprávate a vyzerá to, akoby ste boli len neznámi spolubývajúci. Už si len delíte úlohy v domácnosti a netušíte, kedy presne sa to pokazilo. Takto ste si to asi nepredstavovali a už sa vám v hlave objavila myšlienka, že to ukončíte. Je to však jediné možné riešenie?

Očami odborníčky: Rozmar či problém?

Čo ak to, že chcete vzťah ukončiť, je len akýsi chvíľkový rozmar? Vyhorenie sa nám spája skôr so zamestnaním, kde drieme ako stroje a neostáva nám už čas na nič iné. V práci si môžete vziať polročné neplatené voľno, aby ste sa vzpružili a prišli späť plná energie. Alebo zistíte, že to viac nie je pre vás, nadobro skončíte. Psychologička Dagmar Kopčanová tvrdí, že tento syndróm sa týka najmä profesií, ktoré pomáhajú – lekári, sestričky, učitelia, vedúci pracovníci, manažéri, ale vyhorieť sa dá aj v kreatívnej sfére. „Vyhorenie sa môže dotknúť jedinca a jeho pracovného výkonu, ale skutočne existuje aj vo sfére vzťahov. Ide o partnerský, prípadne rodinný ,burnout‘, ako sa to nazýva. Na začiatku sa prejavuje veľkou frustráciou, keď človek prežíva pocit zmarenia, nenaplnenia nejakej životnej potreby. Tento stav sa postupne mení na zlosť, no môžu sa k nemu pridať aj pocity strachu, úzkosti, depresie a niekedy až zúfalstva. Vtedy už naozaj ide o syndróm, pretože sú preň bežné viaceré príznaky,“ hovorí doktorka Kopčanová. Ako však rozoznať stav, že nám chlap, s ktorým žijeme a sme spolu skoro nonstop, len pekelne lezie na nervy, od toho, že sme skutočne v štádiu vzťahového vyhorenia? V prípade, že ste unavená zo zamestnania, môžete si dopriať voľno, vrhnúť sa na koníčky a to vás môže opäť naštartovať. Vo vzťahu to také ľahké nie je. Najmä ak máte deti. „Aj moja prax v poradni alebo bežný život ukazujú, že partnerom by pomohlo, keby ich už pri prvých hádkach alebo nedorozumeniach usmernil odborník. Ten často dokáže rozuzliť vzťahy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú beznádejne. Ak cítite vzťahové vyhorenie, nemusí to byť len nejaký následok pandémie, ktorá tu bola, a toho, že ste s partnerom začali tráviť priveľa času.“