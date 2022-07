Júlia (35)

Bola som z tých, ktoré na strednej škole určovali, čo je trendové. Ak by sme boli v americkom filme, nazvala by som sa „kráľovnou“ strednej školy. Moja najlepšia kamarátka Evka, s ktorou som drela školské lavice od prvej triedy na základnej škole, o módu príliš nestála, bola skôr taká sivá myška a môj pravý opak. Veľmi sa nelíčila, stále čítala nejakú knihu, rada sa smiala, mala perfektný humor, ktorý bol u všetkých obľúbený. Nikdy sa nemusela snažiť, aby bola medzi spolužiakmi aj chlapcami obľúbená, čo som veľmi obdivovala. Nemala najmodernejšiu kabelku, nepotrebovala šminky, nosila len ruksak, ani sa príliš nelíčila. Ja som sa snažila nosiť krátke sukne, na všetko som chalanom pritakávala a tvárila sa, že zbožňujem futbal, ktorý som v skutočnosti považovala za otravný.

Bola som plytká

Evka bola sama sebou a mala okolo seba vždy veľa chalanov, ktorí ju brali ako skvelú kamarátku a niektorí aj ako spriaznenú dušu. Dávali jej to najavo a na to som žiarlila. Získala si aj chlapca, ktorý bol veľký fešák a páčil sa mi. Keď sa mi ho Evka snažila dohodiť, povedal jej, že nie som jeho typ. Prekvapene sa spýtala, prečo je to tak, a on jej povedal, že som plytká, čo ma veľmi ranilo. Dnes už viem, že som bola povrchná, stavila som na vzhľad a chcela sa zapáčiť. Nakoniec sivá myška a kráľ našej strednej školy začali spolu randiť, čo som neuniesla a prestala sa s Evkou kamarátiť. Po rokoch som si uvedomila, že prirodzenosť a sebahodnota dodávali Evke tú pravú esenciu príťažlivosti. Sebavedomie robí zo ženy bohyňu ženskosti, krásy a dodáva jej sexepíl.