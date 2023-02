Milka (28): Zaľúbila som sa do učiteľa

Bol čerstvý absolvent a keď nastúpil ako učiteľ, spôsobil veľké haló. Všetky dievčatá sa do neho zamilovali. Bol pekný, zhovorčivý, vtipný a jednoducho neodolateľný. Lenže mňa nič neučil. Videla som ho iba na chodbách a v jedálni. No čoskoro otvoril krúžok, respektíve voľnočasovú aktivitu – mali sme vydávať nový komiksový časopis. To bolo niečo pre mňa.

Všetky Milkine kamarátky boli do učiteľa zaľúbené, no žiadna nevedela, že práve ona s ním má vzťah. Zdroj: Shutterstock

Trávili sme spolu veľa času

Pekne som kreslila aj písanie ma bavilo, tak som neváhala a pridala sa ku skupine nadšencov. Vtedy niekedy sa to začalo. Zrazu sme spolu trávili veľa času – skoro celé poobedia a niekedy úplne sami. Zbožňovala som ho a dávala mu to najavo, a hoci si dlho držal odstup, nakoniec mi neodolal. Áno, stretli sme sa aj mimo školy, stále pod zámienkou tvorby časopisu, ale bolo tam už niečo viac. Chceli sme súkromie. A tak to od prvých nepatrných dotykov prešlo k bozkom. Až sme si uvedomili, že sme v tom až po uši.

Dnes sme manželia

Bol to veľký risk, dohodli sme sa, že kým nezmaturujem, udržíme to v tajnosti. Bolo to asi najkrajšie obdobie v mojom živote. Ten pocit zakázaného dodával vzťahu neobvyklé vzrušenie. Jediné, čo som ľutovala, že som sa nemohla pred kamoškami pochváliť, koho som ulovila. Závideli by mi! Keď sme to zverejnili, nebolo to prijaté až tak zle, ako som si predstavovala. Počas mojej vysokej školy sme sa vzali a dnes sme šťastnými manželmi.