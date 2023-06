Po skončení vysokej školy som si našla prvú prácu. Bola som vzrušená. Dievča z vidieka vo veľkomeste... Nevedela som sa dočkať, kedy začnem svoj nový život! A najmä, čo všetko ma v ňom čaká. S priateľom som sa rozišla ešte na gymnáziu a odvtedy som si nikoho nenašla. Veľmi som túžila po láske, po silnom mužovi, do ktorého sa bláznivo zamilujem.

V práci to nebolo jednoduché. Nemala som žiadne skúsenosti, bola som nesmelá a vystrašená. Napriek tomu sa mi podarilo získať skvelé miesto, o akom snívali aj ľudia s dlhoročnou praxou. Kolegovia mi závideli. Kritizovali ma a pri každej príležitosti zosmiešňovali. To, že som bola talentovanejšia než oni, zaujímalo len nášho šéfa Michala. S výnimkou 2 starších kolegýň to bol iba on, kto mal pre mňa pár pekných slov. Vždy ma povzbudzoval, všímal si moje výsledky, a keď sa mi niečo podarilo, nezabudol môj výkon pochváliť. >>>