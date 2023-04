Je v karavane alebo stane vôbec povolený?

Odpoveď je jednoduchá: áno. Stále však treba dávať pozor, aby sa príliš nerušilo okolie, pretože to by vás mohlo stáť pokutu a v niektorých krajinách aj odňatie slobody. Ak teda nechcete rozčuľovať svojich susedov v kempingu, mali by ste si hľadať odľahlejšie miesto trocha ďalej od ostatných. Aby ste mali zaručené, že žiadny nepozvaný hosť nezaklope na okennú tabuľu a nenaruší vaše vášnivé chvíle.

Zdroj: shutterstock

Ktoré polohy sú najlepšie?

Či už kempujete v prestavanej dodávke, „vymakanom“ karavane alebo klasickom stane, všetky majú jedno spoločné: málo miesta a obmedzenú výšku. Napriek tomu sa fantázii pozícií (takmer) medze nekladú. Ideálna je tzv. lyžica alebo aj poloha 69, ktoré sú vhodné aj pre malý priestor aj výšku. S väčšou výškou stropu funguje aj pozícia jazdca či lotosový kvet. A ak ste v lese sami s markízou, určite by ste mali vyskúšať „Amazonku“, ktorá vyžaduje ako pomôcku kempingovú stoličku.

Prázdniny v kempe Zdroj: shutterstock

A čo deti...

Ale bez ohľadu na to, akú polohu vyskúšate, cestujúci s deťmi by nemali zabúdať, že zvyčajne nie viac ako záves oddeľuje jednotlivé miestnosti od seba. Kempingy so starostlivosťou o deti sú v tomto prípade to čarovné slovo.