V živote 26-ročnej Petry nie sú žiadne obrovské zvraty, škandály, nevera a podobne. Ona si len jednoducho príliš neskoro uvedomila, čo naozaj chce, kto je pre ňu dôležitý a čo ju urobí šťastnou.

"S Milanom som sa stretla v prvom ročníku na univerzite. Hneď mi padol do oka! Práve vtedy som sa rozišla s priateľom zo strednej a už som veľmi túžila po novom, vzrušujúcom vzťahu. Od Milana som to na začiatku aj dostala: objavili sme spolu veľa nových vecí, pomáhali sme si v skúškovom období, všetko bolo ideálne.

Po dvoch rokoch chodenia som už túžila po tom, aby ma požiadal o ruku. Hovorievala som mu to stále častejšie. Chcem pripomenúť, že som v tom životnom období nebola s ničím spokojná: so svojím zovňajškom ani prácou, nemala som ciele a verila som, že práve v manželstve nájdem skutočné naplnenie, že môj život konečne naberie nejaký jasný smer... A vyrieši moje problémy. Určite sa stratia všetky moje neistoty a pochybnosti a budem šťastná. Naozaj som tomu vtedy verila.

Podvedome som vždy vedela, že nám to nebude klapať. Napriek tomu som sa zaňho vydala. Zdroj: Shutterstock

Nepočúvla svoj 6. zmysel

A potom Milan urobil ten veľký krok. V kaviarni, v ktorej sme mali prvé rande, vytiahol prsteň a položil mi tú otázku. Súhlasila som. O pol roka sme mali svadbu. Nikdy však nezabudnem na jednu vec. Keď ma zbadal pri oltári, nepovedal ani slovo. Len tam bez slova stál. A ja to dnes už vidím jasne: bol to ďalší drobný signál, že toto manželstvo nebude mať dlhé trvanie.

Po svadbe sme si obaja našli prácu v právnickej kancelárii. Naďalej som nemala rada to, čo robím a Milan si to ani nevšimol. Jemu sa v práci páčilo, ale nemal žiadne veľké ambície. Uspokojil sa s tým, že má zamestnanie a nechcel postúpiť vyššie. Občas bol mrzutý, ale to je asi tak všetko. Každý deň bol rovnaký. Vlastne ani to sa mi na ňom nepáčilo. Nudila som sa.

Nevšimol si, že sa niečo deje

Už ubehli tri roky, ale náš život bol rovnaký. Ani šťastnejší, ani nešťastnejší. A ja som bola zo dňa na deň unavenejšia (nevedela som, z čoho), nemala som na nič chuť. Milan bol milý a obetavý, ale ja som nič necítila. Zvláštne je, že som sa cítila lepšie, keď mi nebol nablízku. A potom (samozrejme, zo sebeckých dôvodov) som mu na narodeniny kúpila letenku do Ameriky, aby tam mohol navštíviť svojho strýka.

Ubehli dva týždne, ale mňa akoby za ten čas vymenili! Chodila som von, bola som veselá, vtipná, dobre naladená, konečne som mohla slobodne dýchať! A vtedy som si aj vďaka svojim priateľom uvedomila, že toto manželstvo bol jeden veľký omyl. Nebola to veľká láska, len unáhlené rozhodnutie, snaha vyhovieť rodine a spoločnosti. Nečudo, že som na spoločné deti ani nemala odvahu pomyslieť...

Rozvod ma oslobodil

Na druhý deň som sa odsťahovala z nášho bytu a napísala som Milanovi list, v ktorom som sa mu snažila všetko vysvetliť. Pred návratom z Ameriky som mu zavolala, aby to pre neho nebol až taký veľký šok. Pravdaže, aj tak bol veľmi prekvapený... Nechápal, čo sa stalo, pretože ja som mu počas výletu v Amerike veľmi chýbala. Rozprávali sme sa niekoľko hodín, kým dokázal prijať moje rozhodnutie. Rozvod neprebehol tak rýchlo, ako som si želala. Nekonečné vypĺňanie dokumentov ma ničilo, ale nakoniec sa nám podarilo manželstvo oficiálne ukončiť. Túto časť nikomu neprajem. Tie večné komentáre rodinných príslušníkov, chodenie na súd a citový stres... Veľa som si vytrpela aj napriek tomu, že som nemala zlomené srdce.

Mnohí hovoria, že rozvod je "malá smrť". Ja som to tak vôbec necítila. V manželstve som bola celý čas nešťastná, takže keď sa skončilo, oslobodila som sa. Dlho som o mužoch nechcela ani počuť. Nie je ľahké začať randenie s tým, že "mám 26 a už som sa rozviedla". Tri roky som bola vydatá, ale nevyšlo to. Znie čudne, že som taká mladá a už mám za sebou nevydarené manželstvo. Bála som sa, že ma muži budú odsudzovať. Asi rok som bola single, ale veľa som sa naučila. Spoznávala som samu seba a postupne som zisťovala, čo ma baví, aké sú moje ciele, čo chcem NAOZAJ robiť. A zároveň byť šťastná. Boli to tie najdôležitejšie kroky v mojom živote.

A potom som stretla JEHO

Jedného dňa som spoznala muža, ktorý zmenil môj život od základov. Peter je ambiciózny a kreatívny, veľa sa s ním smejem, každý náš spoločne strávený deň je fantastický! Vďaka nemu som si našla novú prácu a otvorila si vlastný kozmetický salón, po ktorom som roky tajne túžila. Prvýkrát v živote som naozaj šťastná a zamilovaná. Až po uši! S Petrom sme stále spolu a ja opäť začínam premýšľať o zásnubách... Som si istá, že tentoraz to bude celkom iné manželstvo!"

