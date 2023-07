Ak ste vo vzťahu, v ktorom vás ten druhý núti o sebe neustále pochybovať či obviňovať sa, je pravdepodobné, že ste obeťou gaslightingu. Na čo by ste si mali dať pozor a čo považujú odborníci za červenú vlajku, ktorá označuje túto formu emočného zneužívania?

1. Keď partner koriguje vaše spomienky

Stáva sa vám, že neustále začínate vety spojením: „Ach, myslela som si, že si povedal...“ lebo vám polovička tvrdí, že sa mýlite? Ak partner spochybňuje vašu pamäť alebo vás núti spochybňovať vaše spomienky týkajúce sa určitých udalostí alebo príbehov, je to jasný znak manipulovania. Gaslighteri sa často snažia vytvoriť zmätok, aby zakryli vlastné previnenie, aféru alebo iný druh zneužívania. Ide im hlavne o to, aby prekrútili váš zmysel pre realitu, a to je presne to, čo je také nebezpečné.

S manipulátorom je život peklo... Zdroj: Shutterstock

2. Keď vám hovorí klamstvá bijúce do očí

Ďalším znakom úspešného manipulátora je skutočnosť, že popiera fakty, o ktorých obaja viete, že sú pravdivé. Nehorázne vám hodí do očí, že toto nikdy nepovedal alebo rozhodne neurobil – i keď ste tam boli a všetko ste videli a počuli. Cieľom je prinútiť vás, aby ste pochybovali o svojom vnímaní toho, čo sa stalo. Možno nakoniec pripustíte, že ste to nepovedali alebo ste ho to vlastne nevideli urobiť – len ste si mysleli, že áno.

3. Keď útočí na vašich blízkych

Často o sebe pochybujete, či nie ste príliš citlivá? Manipulátor totiž reaguje na vaše obavy tak, že problém obráti a podsunie vám, že to S VAMI nie je niečo v poriadku. Často vám môže hovoriť, že reagujete prehnane alebo ste príliš emotívna. Konečným výsledkom je, že stratíte vieru vo vlastný úsudok. Často títo emoční upíri útočia na vašu rodinu a priateľov tým, že ich nazývajú „bláznami“ alebo naznačujú, že sa proti vám spriahli, aby váš vzťah ukončili. Typické je napríklad, keď na vašu výčitku zareaguje: „To určite povedala tvoja sestra, však?“

Nenechajte si vziať pravdu... Zdroj: Shutterstock

4. Keď s vami prestane hovoriť

Ďalšou klasickou technikou manipulátorov je prerušenie komunikácie po tom, čo vyjadríte znepokojenie nad ich správaním. Namiesto zdravého diskutovania o problémoch vás zablokujú. Budete stáť priamo pred nimi a oni sa budú správať, akoby ste boli vzduch. Odmietnu s vami hovoriť alebo vás budú prehliadať. Robia to, aby odviedli pozornosť od toho, čo vás trápi, a prinútili vás zamyslieť sa, či ste neurobili chybu.

5. Keď sa ich chyby stanú vašimi

Ak ste vo vzťahu s takýmto človekom, len ťažko začujete z jeho úst slovo „prepáč“. Naopak, slovo „prepáč“ budete hovoriť vy, i keď ste neurobili nič zlé. Manipulátori chcú, aby ste uverili, že ste to vy, kto vo vzťahu niečo kazí. Ak sa váš partner napríklad oneskorí na večeru, obvykle to hodí na to, že ste mu nepovedali presný čas. Niekto sa predsa mýliť musí a on to rozhodne nie je. Gaslighteri neznášajú kritiku a len zriedka si pripúšťajú chyby. Ak si predsa len trúfnete postaviť sa mu, rýchlo to použije proti vám a začne ďalšie kolo falošných tvrdení a obvinení voči vám.

Vzťah s manipulátorom je nezdravý a trpia ním aj deti... Zdroj: Shutterstock

Kedy je čas na rozchod?

Ak máte podozrenie, že žijete s niekým podobným, porozprávajte sa o svojich obavách s treťou stranou, ako je napríklad nezaujatý priateľ alebo terapeut. Preskúmanie obáv s dôveryhodným človekom vám pomôže myslieť jasnejšie a rozhodnúť sa, ako chcete postupovať ďalej. Ak vám takýto vzťah ničí sebavedomie alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje vaše duševné zdravie, pravdepodobne je načase zbaliť kufre a odísť čo najďalej.