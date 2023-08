Ako prvé si musíme ozrejmiť jednu vec. Ono totiž nejde konkrétne o body ako skôr o oblasti kože, kde je zvýšená koncentrácia nervových zakončení a súvislosť s istými orgánmi. Stimulovaním týchto „bodov“ môžu vznikať veľmi príjemné pocity a reakcie, ktoré sa pri jednotlivých bodoch líšia. Poďme ich teda spolu preskúmať.

Bod G

Oblasť nazývaná bod G sa nachádza v hornej časti vagíny len pár centimetrov od vstupu do pošvy. Jej citlivosť je daná tým, že susedí jednak s močovou trubicou a jednak s vnútornými štruktúrami klitorisu. Nahmatať Gräfenbergov bod obyčajne nie je vôbec ťažké. Po vložení prstu do pošvy ucítite príjemný mäkký vankúšik s jemnými drážkami. To je on!

Erotogénne body sú malá veda, ale rozhodne stoja za vyskúšanie. Zdroj: Shutterstock

Niektoré ženy však majú svoj bod G malý a neaktívny, takže môžu mať problém ho nahmatať. Jemnou masážou ho môžete ľahko prebrať k životu a užívať si plnými dúškami to, čo vám tento malý zázrak ponúka.

Bod U

Aj keď bod U nie je taký populárny ako spomínaný bod G, úzko s ním súvisí. Tak sa totiž nazýva oblasť ústia močovej trubice, ktorá sa po latinsky nazýva urethra. Niektoré ženy, ale aj muži zažívajú blažené pocity jej jemnou stimuláciou.

vagína Zdroj: Shutterstock

Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek formu stimulácie, v tomto prípade je žiaduca zvýšená hygiena aj nežné zaobchádzanie. Ústie močovej trubice môžete hladiť navlhčeným prstom, dráždiť malým vibrátorom alebo poprosiť partnera, aby do týchto končín zavítal pri orálnom sexe.

Bod A

Niekedy sa mu hovorí aj AFE zóna podľa prednej pošvovej klenby (fornix anterior). Nájdete ho tak, že zájdete prstom alebo sexuálnou pomôckou po hornej stene pošvy ešte ďalej za bod G. Bod A sa nachádza približne medzi ním a maternicovým krčkom. Jeho stimuláciou môžu vznikať veľmi hlboké pocity, pretože čím ďalej zachádzame do pošvy, tým menej vedomé nervy zasahujeme a tým je celkový zážitok intenzívnejší. Zaujímavé je, že pri dráždení oblasti bodu A sa zvyšuje prirodzená pošvová lubrikácia, a tej nie je nikdy dosť, pravda?

Zdroj: shutterstock

No môže sa stať, že na svoju AFE zónu jednoducho nedosiahnete. V tom prípade povolajte do služby partnera, prípadne zvoľte polohu, ktorá bude túto oblasť stimulovať. Výborná je napríklad misionárska poloha so zdvihnutým nohami.