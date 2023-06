Nugátovo-malinová

12 kúskov

250 g zmäknutého masla ● 190 g krupicového cukru ● štipka soli ● 4 vajcia ● 400 g hladkej múky ● 3 ČL prášku do pečiva ● 120 ml mlieka ● 200 g nugátovej nátierky ● 3 PL kakaa ● 200 g malín + na ozdobu

Rúru predhrejeme na 180 °C a formu na bábovku vytrieme maslom a vysypeme strúhankou. Nugátovú nátierku roztopíme nad horúcim vodným kúpeľom. Potom stiahneme z ohňa a necháme vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme na svetlý krém. Vajcia vymiešame a postupne zašľaháme do masla. Šľaháme, kým nevznikne penistá zmes. Pridáme soľ, zmiešanú múku s práškom do pečiva a mlieko. Asi dve tretiny oddelíme a zapracujeme nugátovú nátierku a kakao. Asi polovicu svetlého cesta nanesieme do formy, pridáme čokoládové, posypeme malinami a zakryjeme zvyškom svetlého cesta. Pečieme 50 až 60 minút. Vyberieme, necháme vychladnúť a až potom vyklopíme.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 60 minút

Nugátovo-malinová bábovka Zdroj: Shutterstock

Čokoládová s tvarohom

16 kúskov

325 g hladkej múky ● 1 balíček prášku z vínneho kameňa ● 50 g kakaa ● 200 g horkej čokolády ● 150 g masla ● 200 g krupicového cukru ● 4 vajcia ● 50 ml mlieka ● 100 ml smotany na šľahanie

NA TVAROHOVÚ PLNKU: 1 vanilkový struk ● 500 g nízkotučného tvarohu ● 1 balíček vanilkového pudingu v prášku ● 50 g krupicového cukru ● 2 vajcia

NA OZDOBU: 100 g práškového cukru ● 3 PL citrónovej šťavy ● ovocie na ozdobu

Na cesto zmiešame múku, prášok do pečiva a kakao. Čokoládu spolu s maslom rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom. V mise vyšľaháme vajcia s cukrom na svetlý krém. Zľahka zapracujeme čokoládovo-maslovú zmes. Potom pridáme po častiach aj múčnu zmes. Ako posledné zapracujeme mlieko. Na tvarohovú plnku vyškrabeme z vanilkového struku dreň a spolu s vajcami, tvarohom, pudingom a cukrom vyšľaháme na hladký krém. Do vymastenej formy na bábovku nanesieme 2/3 čokoládového cesta. Pridáme tvarohovú plnku a zakryjeme zvyškom cesta, ktorý sme zriedili smotanou. Pečieme pri teplote 180 °C približne 1 hodinu. Vyberieme a necháme asi hodinu chladnúť. Až potom vyklopíme. Na vychladnutú bábovku nalejeme polevu, ktorú sme si pripravili vymiešaním práškového cukru s citrónovou šťavou. Ozdobíme ovocím.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 1 hodina

Čokoládová bábovka s tvarohom Zdroj: Shutterstock

Makovo-pomarančová

12 kúskov

200 g zmäknutého masla ● 275 g krupicového cukru ● 60 ml pomarančového likéru ● 3 PL maku ● 1 PL strúhanej pomarančovej kôry ● 120 ml mlieka ● 3 vajcia ● 400 g hladkej múky ● 1 ČL vanilkovej esencie ● štipka soli ● 2 PL pomarančového likéru na pokvapkanie

NA POLEVU: 50 g smotanového syra ● 125 g práškového cukru ● 1/2 PL strúhanej pomarančovej kôry ● 1 PL smotany na šľahanie ● pomaranč na ozdobu

Rúru predhrejeme na 175 °C a formu na bábovku vymastíme. Maslo, cukor, pomarančový likér, mak a strúhanú pomarančovú kôru vymiešame. Pridáme mlieko a vajcia a vyšľaháme na nízkych otáčkach dohladka. Ako posledné zapracujeme múku, prášok do pečiva a soľ. Hladké cesto nanesieme do formy, povrch uhladíme a dáme piecť na 50 až 60 minút. Vyberieme a necháme 15 minút chladnúť. Potom vyklopíme, povrch popicháme špáradlom a pokvapkáme likérom. Na polevu vymiešame všetky spomenuté ingrediencie dohladka a nanesieme na bábovku. Ozdobíme mesiačikmi pomaranča.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 60 minút

Makovo-pomarančová bábovka Zdroj: Shutterstock

Voňavá bazová

10 kúskov

125 g zmäknutého masla ● 200 g kryštálového cukru ● 3 vajcia ● štipka soli ● 300 g hladkej múky ● 2 ČL prášku do pečiva ● 100 ml plnotučného mlieka ● 60 ml bazového sirupu + na polevu ● 2 PL práškového cukru ● bazové kvety na ozdobu

Rúru predhrejeme na 175 °C a formu na bábovku vytrieme maslom a vysypeme hrubou múkou. Maslo vyšľaháme spolu s cukrom na svetlý krém. Po jednom zašľaháme vajcia, a to vždy tak, aby sa každé vajce dobre zapracovalo do masla. V druhej mise zmiešame múku so soľou a s práškom do pečiva. Preosejeme. V pohári rozmiešame mlieko a bazový sirup a na striedačku spolu s múčnou zmesou zapracujeme do vajcovej zmesi. Nanesieme do pripravenej formy a pečieme asi 30 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na polevu vymiešame práškový cukor s bazovým sirupom tak, aby nám vznikla polotekutá poleva. Nalejeme na vychladnutú bábovku, ozdobíme kvetmi a dáme do chladničky stuhnúť.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 30 minút

Bazová bábovka Zdroj: Shutterstock

Cuketovo-čučoriedková

12 kúskov

375 g cukety ● 5 vajec ● 650 g krupicového cukru ● 360 ml oleja ● 1 vanilkový struk ● 550 g hladkej múky ● 2 ČL soli ● 1 a 1/2 ČL sódy bikarbóny ● 1 PL mletej škorice ● 50 g strúhaného kokosu ● 250 g čučoriedok

Cuketu umyjeme a nastrúhame najemno. Dáme do kuchynskej utierky a vytlačíme z nej prebytočnú šťavu. Vajcia vyšľaháme spolu s cukrom, olejom a dreňou z vanilkového struku dohladka. Pridáme cuketu. V druhej mise premiešame prášok do pečiva s múkou, so soľou, sódou bikarbónou, škoricou a strúhaným kokosom. Postupne zapracujeme do vajcovej zmesi. Ako posledné vmiešame čučoriedky. Formu na bábovku vytrieme maslom a vysypeme hrubou múkou. Nanesieme cesto a pečieme 70 až 80 minút pri teplote 180 °C. Vyberieme a po 15 minútach chladnutia vyklopíme. Môžeme ozdobiť čerstvými čučoriedkami.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 70 až 80 minút