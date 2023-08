Kysnutý koláč s mrveničkou

20 kúskov

NA CESTO: 500 g hladkej múky ● 1/2 kocky droždia ● 150 ml vlažného mlieka ● 80 g masla ● 1 vajce ● 75 g krupicového cukru ● 1 PL vanilkového cukru ● štipka nastrúhanej citrónovej kôry

NA PLNKU: 800 g čučoriedok ● 150 g hladkej múky ● 75 g mletých mandlí ● 150 g masla ● 150 g krupicového cukru

Na cesto preosejeme do misy múku a do stredu spravíme jamku. Droždie vymiešame so 4 lyžicami mlieka a nalejeme do jamky. Pridáme trocha múky z bokov a necháme 15 minút kysnúť. Potom pridáme zvyšok mlieka, maslo, vajce, cukor, vanilkový cukor aj citrónovú kôru a vymiesime hladké cesto. Prikryjeme utierkou a necháme 45 minút kysnúť. Rúru predhrejeme na 180 °C a plech vystelieme papierom na pečenie. Na mrveničku vymiešame všetky uvedené ingrediencie okrem čučoriedok prstami na drobivú zmes. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na zľahka pomúčenej doske na veľkosť plechu a preložíme do plechu. Vytvarujeme okraje a dno posypeme čučoriedkami. Na ne nanesieme vrstvu mrveničky a dáme piecť približne na 50 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas kysnutia: 1 hodina

Čas pečenia: 50 minút

Kysnutý koláč s čučoriedkami a mrveničkou Zdroj: Shutterstock

Tart s vanilkovým krémom

12 kúskov

NA CESTO: 100 g zmäknutého masla ● 60 g práškového cukru ● štipka soli ● 1 vajce ● 200 g hladkej múky

NA PLNKU: 500 g čučoriedok ● 250 ml smotany na šľahanie ● 50 g kyslej smotany ● 2 vajcia ● 50 g práškového cukru ● 20 g vanilkového pudingu v prášku

Na cesto vymiešame maslo, práškový cukor, soľ a vajcia do krémovej konzistencie. Trvá to asi 2 minúty. Pridáme múku a vymiesime hladké cesto. To zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na 45 minút do chladničky. Rúru predhrejeme na 190 °C. Po vychladení cesto vyberieme z fólie a vyvaľkáme na zľahka pomúčenej doske na veľkosť o trocha väčšiu ako pripravená vymastená tartová forma. Cesto prenesieme do formy a utlačíme na dno a po bokoch formy. Dno popicháme viackrát vidličkou. Na cesto nasypeme očistené čučoriedky. Do misy pridáme smotanu na šľahanie, kyslú smotanu, vajcia, cukor a vanilkový puding. Vymiešame dohladka a nalejeme na čučoriedky. Koláč pečieme 40 minút dozlatista. Vyberieme a necháme vychladnúť. Potom vložíme aspoň na dve hodiny do chladničky, ideálne však na celú noc. Pred podávaním môžeme posypať práškovým cukrom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas odležania: 45 minút

Čas pečenia: 40 minút