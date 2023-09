Domáci trdelník (Kűrtőskalács)

4 kusy

NA CESTO: 150 ml vlažného mlieka ● 13 g čerstvého droždia ● 15 g krupicového cukru ● 35 g masla + na potieranie ● 35 g masti ● 3 žĺtky ● 280 g hladkej múky ● štipka soli

NA POSYPANIE: 50 g rozpusteného masla ● 100 g krupicového cukru ● 1/2 ČL mletej vanilky ● 1 ČL mletej škorice

Do misy vlejeme vlažné mlieko, pridáme rozdrobené droždie a posypeme cukrom. Zamiešame, misku zakryjeme a necháme vzísť kvások. Zatiaľ vyšľaháme maslo izbovej teploty s masťou a so žĺtkami na svetlú penu. Pridáme preosiatu múku, soľ, kvások a vypracujeme vláčne a mäkké cesto. Prikryjeme ho utierkou a necháme 45 minút kysnúť. Vykysnuté cesto rozdelíme na štyri rovnaké časti. Každú rozvaľkáme na úzky valček dlhý približne 1 meter. Kovové valce potrieme maslom a dlhý plát cesta naň namotáme. Potom valec s cestom položíme a jemným tlakom povaľkáme, aby sa vrstvy cesta spojili. Takto pripravíme aj zvyšné časti cesta. Cesto potrieme rozpusteným maslom a necháme ešte 15 minút podkysnúť. Rúru vyhrejeme na 200 °C a valčeky poukladáme nastojato na plech, vložíme do rúry a pečieme 20 až 25 minút. Počas pečenia trdelníky dvakrát otočíme o tretinu a ešte raz potrieme maslom. Hneď po upečení ich znovu potrieme maslom, obalíme v zmesi cukru, vanilky a škorice. Nakoniec trdelník stiahneme z valca, na ktorom sa piekol, a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 35 minút

Čas kysnutia: 1 hodina

Čas pečenia: 25 minút

DOMÁCI TRDELNÍK (KŰRTŐSKALÁCS) Zdroj: Laura Witteková

Košútove rožteky

25 kúskov

200 g masla + na vymastenie plechu ● 300 g krupicového cukru ● 6 vajec ● šťava a kôra z 1 citróna ● 300 g polohrubej múky + na vysypanie plechu ● 1 ČL prášku do pečiva ● 200 g vlašských orechov ● práškový cukor

Plech (30 x 25 cm) vymažeme maslom a vysypeme polohrubou múkou. Rúru predhrejeme na 190 °C. Maslo izbovej teploty dáme do misy, pridáme polovicu cukru a vyšľaháme na svetlú penu. Po jednom zašľaháme žĺtky, pridáme citrónovú šťavu a kôru. Múku preosejeme spolu s práškom do pečiva a po častiach zapracujeme k maslovej zmesi. Z bielkov a zo štipky soli vyšľaháme polotuhý sneh. Do snehu postupne prisypávame druhú polovicu cukru a šľaháme, kým sneh nebude hladký a lesklý. Potom ho zapracujeme do maslovo-múčnej zmesi. Zmes rovnomerne rozotrieme na pripravený plech a posypeme nasekanými vlašskými orechmi. Tými vôbec nešetríme, mali by vytvoriť jednotnú vrstvu. Plech vložíme do vyhriatej rúry a koláč pečieme 20 až 25 minút. Necháme 15 minút chladnúť a pomocou formičky alebo pohára nakrájame do tvaru mesiačikov – rožtekov. Posypeme ich práškovým cukrom a môžeme podávať.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 25 minút

košútové rožteky Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Medové rezy

25 kúskov

NA KORPUS: 3 PL medu ● 2 PL kakaa ● 2 vajcia ● 200 g práškového cukru ● 50 g masla ● 1 ČL sódy bikarbóny ● 400 g hladkej múky

NA VANILKOVÝ KRÉM: 1 balíček vanilkového pudingu s pravou vanilkou ● 300 ml mlieka ● 1 balíček vanilkového cukru ● 125 g masla ● 100 g práškového cukru

NA RUŽOVÝ KRÉM: 1 balíček jahodového alebo malinového pudingu ● 300 ml mlieka ● 1 balíček vanilkového cukru ● 125 g masla ● 100 g práškového cukru ● um podľa chuti

Do väčšej ohňovzdornej misy dáme med, kakao, vajcia, cukor, maslo, sódu bikarbónu a potom ju položíme nad hrniec s vriacou vodou. Zmes za stáleho miešania zohrievame približne 5 minút, aby sa cukor aj med úplne rozpustili. Misu odstavíme a zapracujeme múku. Cesto rozdelíme na 3 časti. Keďže cesto je dosť lepkavé, vyvaľkáme ho medzi dvoma papiermi na pečenie – každý plát na rozmer približne 30 x 25 cm. Pláty cesta vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C a pečieme 10 až 12 minút. Dávame pozor, aby sa neprepiekli. Potom necháme vychladnúť. Do hrnca dáme puding, mlieko a vanilkový cukor. Dobre premiešame a za stáleho miešania uvaríme puding. Prikryjeme ho fóliou a necháme vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme na svetlú penu a do zmesi pridávame po lyžiciach vychladnutý vanilkový puding. Dobre zapracujeme. Takto pripravíme aj ružový krém a nakoniec pridáme lyžicu umu. Na prvý vychladnutý korpus dáme vanilkový krém a rovnomerne ho rozotrieme. Na krém položíme ďalší korpus, jemne pritlačíme a korpus potrieme ružovým krémom. Prikryjeme posledným korpusom. Na vrchný korpus položíme papier na pečenie, veľký plech alebo dosku a koláč zaťažíme, aby boli vrstvy pekne rovnomerné. Dáme do chladničky odpočívať do druhého dňa. Na druhý deň ho rozkrájame na rezy, posypeme práškovým cukrom a môžeme podávať.

Čas prípravy: 40 minút

Čas pečenia: 3 x 12 minút

MEDOVÉ REZY (LAJCSI SZELET) Zdroj: Laura Witteková

Čokoládové kocky

16 kúskov

NA KORPUS: 6 vajec ● 150 g krupicového cukru ● 60 g polohrubej múky ● 3 PL kakaa ● štipka soli ● marhuľový džem ● 1 PL umu

NA PLNKU: 500 ml smotany na šľahanie + 2 PL ● 300 g horkej čokolády (54 %) ● 2 plátky želatíny

NA POLEVU: 100 g horkej čokolády (54 %) ● 50 g masla

Žĺtky s cukrom vyšľaháme na nadýchanú svetlú penu. Pridáme múku zmiešanú s kakaom a jemne, už len ručne zapracujeme. Nakoniec zamiešame sneh vyšľahaný z bielkov a zo štipky soli. Cesto vylejeme do pripravenej formy, rovnomerne uhladíme a dáme piecť pri teplote 180 °C na približne 20 minút. Na čokoládovú náplň rozpustíme čokoládu a necháme trochu vychladnúť. Šľahačku vyšľaháme na pevné špičky a potom do nej za stáleho miešania pomaly vlievame čokoládu. Dobre zapracujeme. Želatínu dáme napučať do 2 lyžíc smotany, zohrejeme ju, aby sa rozpustila, a vmiešame do čokoládovej zmesi. Korpus prerežeme na polovice. Spodnú potrieme marhuľovým džemom zmiešaným s umom. Na túto vrstvu rovnomerne rozotrieme čokoládovú náplň a prikryjeme druhým korpusom. Jemne pritlačíme a vložíme do chladničky aspoň na 5 hodín, ideálne však na noc. Na polevu nad vodnou parou rozpustíme čokoládu s maslom, dobre premiešame. Nalejeme na koláč a necháme stuhnúť.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 20 minút