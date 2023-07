RAŇAJKY

Dutch baby s jablkami

2 porcie

4 vajcia ● 80 g jogurtu ● 4 PL mandľovej múky ● štipka soli ● 2 PL trstinového cukru ● štipka mletých klinčekov ● 1 jablko ● jahody na ozdobu ● maslo na opekanie

Oddelíme od seba bielky a žĺtky. Bielky vyšľaháme na pevný sneh. Žĺtky vymiešame dohladka s jogurtom. Zapracujeme mandľovú múku, soľ, cukor a klinčeky. Ako posledný zamiešame zľahka vyšľahaný sneh. Jablko ošúpeme, vykrojíme jadrovník a nakrájame na jemné mesiačiky. Na panvici vhodnej do rúry rozpálime trocha masla. Vlejeme cesto, obložíme jablkami a dáme do rúry vyhriatej na 180 °C na 15 minút, prípadne trocha viac. Vyberieme a podávame ozdobené jahodami.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 15 minút

Dutch baby s jablkami Zdroj: Shutterstock

POLIEVKA

Karí s krevetami

2 porcie

1/2 cibule ● 1/2 ČL korenia karí ● 1/2 ČL mletej červenej papriky ● šťava z 1/2 limety ● 200 ml zeleninového vývaru ● sójová omáčka ● ustricová omáčka ● 100 g pripravených kreviet ● 200 g jogurtu ● koriander

Cibuľu ošúpeme a nasekáme najemno. Na panvici rozpálime olej, pridáme cibuľu a krátko opekáme. Poprášime korením karí a paprikou a opražíme. Zalejeme limetovou šťavou a následne aj zeleninovým vývarom. Dochutíme sójovou a ustricovou omáčkou. Očistené krevety pridáme do polievky a varíme spolu asi 2 minúty. Zamiešame jogurt a privedieme do varu. Pred podávaním môžeme posypať koriandrovou vňaťou.

Čas prípravy: 10 minút

Čas varenia: 15 minút

Karí s krevetami Zdroj: Shutterstock

HLAVNÉ JEDLO

Tvarohový nákyp s cuketou

2 porcie

1 paradajka ● 300 g cukety ● 200 g nízkotučného tvarohu ● 50 g smotanového syra ● 2 vajcia ● 1/2 ČL oregana ● mletá rasca ● mletý zázvor ● soľ ● mleté čierne korenie ● 1 ČL kôpru ● 100 g strúhanej goudy ● jarná cibuľka ● petržlenová vňať

Paradajku nakrájame na tenké plátky a cuketu na kolieska. Striedavo ich poukladáme do zapekacej misy. Tvaroh vymiešame so smotanovým syrom a s vajcami a ochutíme oreganom, štipkou rasce, štipkou zázvoru, soľou, korením a nasekaným kôprom. Nalejeme na zeleninu a posypeme syrom. Pečieme pri teplote 180 °C asi 25 minút dozlatista. Vyberieme a pred podávaním posypeme nasekanou jarnou cibuľkou a petržlenovou vňaťou.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 25 minút

Tvarohový nákyp s cuketou Zdroj: Shutterstock

NIEČO SLADKÉ

Citrónovo-jogurtová zmrzlina

4 porcie

500 g bieleho gréckeho jogurtu ● 200 ml smotany na šľahanie ● 2 citróny ● 90 g xylitu

Smotanu vyšľaháme dotuha. Z citrónov nastrúhame kôru a vytlačíme šťavu. V mise zmiešame jogurt, citrónovú šťavu aj kôru a xylit. Ako poslednú zľahka zapracujeme vyšľahanú šľahačku. Zmes dáme do zmrzlinovača a vypracujeme zmrzlinu. Ak nemáme zmrzlinovač, zmrzlinu vložíme do mrazuvzdornej misy a dáme do mrazničky na 4 až 8 hodín. Viackrát premiešame, aby mala krémovú konzistenciu.

Čas prípravy: 10 minút

Čas mrazenia: 8 hodín