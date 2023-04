S fetou a so špenátom

4 porcie

NA FAŠÍRKY: 100 g kuskusu ● 125 g mrazeného špenátu ● 1 vajce ● 100 g syra feta ● 2 až 3 PL panko strúhanky ● 1/2 ČL soli ● olej alebo masť na vysmážanie ● tortily

NA MAJONÉZU: 3 PL majonézy ● 1 ČL karí prášku ● 1 PL paradajkovej pasty ● 1 strúčik cesnaku ● šťava z limetky

Kuskus zalejeme horúcou vodou a necháme 15 minút zakrytý napučať. Rozmrazený špenát dobre vyžmýkame a nasekáme na menšie kúsky. Vsypeme do misy a pridáme napučaný kuskus, vajce, rozdrobenú fetu, korenie a soľ podľa chuti. Dobre premiešame. Zo zmesi vytvarujeme malé podlhovasté fašírky, obalíme v strúhanke a vysmažíme ich na oleji do zlatohneda. Položíme na papierový obrúsok, aby vpil prebytočný tuk. Na karí majonézu zmiešame všetky suroviny. Na tortilu položíme hotové fašírky, pokvapkáme majonézou, pridáme za hrsť reďkovkových výhonkov a zabalíme.

Čas prípravy: 20 minút

Čas smaženia: 15 minút

fašírky s fetou a so špenátom Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Mrkvové so zázvorom

4 porcie

NA FAŠÍRKY: 1 PL chia semiačok ● 5 stredne veľkých mrkiev ● 2 jarné cibuľky ● 2 ČL nastrúhaného zázvoru ● poriadna hrsť koriandrovej vňate ● poriadna hrsť petržlenovej vňate ● 200 g jemných ovsených vločiek ● 2 PL olivového oleja ● soľ ● korenie ● arašidový olej na vysmážanie

NA ŠALÁT: 2 malé cukety ● 70 g rukoly ● za hrsť hrachových výhonkov

NA DRESING: 50 g pasty tahini ● kôra a šťava z 1 citróna ● 1/2 strúčika prelisovaného cesnaku ● asi 50 ml vody ● soľ

Do malej misky dáme chia semiačka, zalejeme ich troma lyžicami horúcej vody a necháme 5 až 10 minút odležať. Mrkvu očistíme a nastrúhame najemno. Dáme ju do misy, pridáme jarnú cibuľku nasekanú nadrobno, zázvor, nasekanú koriandrovú a petržlenovú vňať. Vsypeme ovsené vločky, vlejeme olivový olej, pridáme napučané chia semiačka, osolíme, okoreníme a dobre premiešame. Necháme 20 minút odležať. Zo zmesi pripravujeme malé fašírky a osmažíme ich na oleji dozlatista. Na šalát nastrúhame malé cukety na tenké plátky pomocou škrabky. Zmiešame s rukolou na veľkom tanieri. Fašírky poukladáme na šalát, posypeme ich hrachovými výhonkami, pokvapkáme dresingom vymiešaným zo všetkých ingrediencií a môžeme podávať. Na osvieženie môžeme pridať ešte citrón.

Čas prípravy: 25 minút

Čas smaženia: 15 minút

mrkvové fašírky so zázvorom Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Fašírková roláda

4 až 6 porcií

NA ROLÁDU: 1 malá cibuľa ● olivový olej ● 1 kg mletého bravčového mäsa ● 200 g šampiňónov ● 1 vajce ● 1 PL paradajkovej pasty ● 1 ČL sušeného majoránu ● soľ ● korenie

NA PLNKU: 6 až 8 plátkov prosciutta ● balíček čerstvého špenátu ● 100 g čerstvého kozieho syra

NA GLAZÉ: 2 PL paradajkovej pasty ● 1 PL trstinového cukru ● 1 PL dijonskej horčice ● 2 PL worcesterskej omáčky

Rúru zapneme na 175 °C a plech jemne potrieme olejom. V miske zmiešame všetky suroviny na glazé a dáme zatiaľ bokom. Cibuľu nakrájame nadrobno a opečieme na panvici s lyžičkou olivového oleja. Vo veľkej mise zmiešame mäso s opečenou cibuľkou, so šampiňónmi nasekanými nadrobno, s vajíčkom, paradajkovou pastou, majoránom, so soľou a s korením. Zmes poriadne premiešame, rozložíme na papier na pečenie a vytvarujeme zo zmesi rovnomerne hrubý obdĺžnik. Na mäso poukladáme plátky prosciutta, naň rozložíme špenátové listy v poriadnej vrstve a celé to posypeme čerstvým kozím syrom. Pomocou papiera zrolujeme a prenesieme na plech. Vložíme do rúry a pečieme 40 až 45 minút. Potom roládu vyberieme, potrieme pripraveným glazé a znovu vložíme do rúry na 15 minút. Roládu vyberieme z rúry, necháme 10 minút oddýchnuť a môžeme podávať so zemiakovou kašou alebo s varenými zemiakmi.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 60 minút

fašírková roláda Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Lososové fašírky

4 porcie

NA FAŠÍRKY: 400 g uvareného lososa ● 2 vajcia ● 2 jarné cibuľky ● 80 g mandľovej múky ● 1 až 2 strúčiky cesnaku ● 1,5 PL citrónovej šťavy ● soľ ● korenie ● olej na vysmážanie

NA FAZUĽKY: 200 g zelených fazuliek (čerstvých alebo mrazených) ● 2 PL masla ● 1 strúčik cesnaku ● soľ ● korenie NA DIP: 4 PL hustého jogurtu ● 1/2 ČL krupicového cukru ● 1 ČL citrónovej šťavy ● 1 strúčik cesnaku ● 1 PL nasekaného kôpru

Uvareného lososa dáme do misy, pridáme vajcia, jarné cibuľky nasekané nadrobno, mandľovú múku, pretlačený cesnak, citrónovú šťavu, osolíme a okoreníme podľa chuti. Všetko spolu dobre zmiešame. Pomocou lyžice odoberieme časť zmesi a vytvarujeme okrúhle fašírky. Ukladáme ich zatiaľ na plech vyložený papierom na pečenie. Rozpálime panvicu, pridáme 2 až 3 lyžice oleja na vysmážanie a fašírky opečieme z oboch strán dozlatista. Kým sa robia fašírky, pripravíme fazuľky. Ak máme čerstvé, očistíme ich a vhodíme do vriacej osolenej vody na 3-4 minúty. Následne ich zlejeme a hneď ponoríme do ľadovej vody. Na panvici zohrejeme lyžicu masla a fazuľky do nej vhodíme a jemne opečieme. Na poslednú minútu pridáme cesnak nakrájaný na tenké plátky, osolíme, okoreníme a odstavíme. Na dip zmiešame v miske jogurt s cukrom, citrónovou šťavou, pretlačeným cesnakom a kôprom nasekaným nadrobno. Na tanier dáme fašírky, pridáme fazuľky a dobre pokvapkáme jogurtovým dipom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 30 minút

LOSOSOVÉ FAŠÍRKY Zdroj: Laura Witteková

Kuracie s avokádovým pestom

4 porcie

NA FAŠÍRKY: 500 g mletého kuracieho mäsa ● 1 malá červená cibuľa ● 1/2 papričky čili ● za hrsť petržlenovej vňate ● soľ ● korenie podľa chuti ● olej alebo masť na vysmážanie

NA PESTO: za hrsť bazalkových lístkov ● za hrsť petržlenových lístkov ● za hrsť opražených kešu orieškov ● 3 PL olivového oleja ● citrónová šťava z 1/2 citróna ● soľ ● 1 veľké avokádo

NA HRANOLČEKY: 2 stredne veľké bataty ● 1 ČL údenej papriky ● 1 ČL sušeného cesnaku ● 1 ČL sušeného oregana ● 1/4 ČL kajenského korenia ● soľ

OKREM TOHO: šalát ● cherry paradajky ● kešu oriešky

Bataty dobre umyjeme, nakrájame na hranolčeky, osušíme a pokvapkáme olivovým olejom. Do veľkej misy vsypeme všetky koreniny a soľ, zmiešame a pridáme bataty. Vyváľame ich v tejto zmesi a poukladáme na plech. Pečieme pri teplote 220 °C 30 až 40 minút, aby boli chrumkavé. V mise zmiešame mleté mäso, cibuľu a papričku čili nakrájané nadrobno, nasekanú petržlenovú vňať, soľ, korenie. Vytvarujeme guľôčky, ktoré opečieme na oleji alebo masti. Na avokádové pesto do mixéra vhodíme bazalkové aj petržlenové lístky, kešu oriešky, olivový olej, citrónovú šťavu, avokádo, soľ a rozmixujeme dohladka. Podávame so šalátom, s hranolčekmi, fašírkami, paradajkami a kešu orieškami.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 20 minút