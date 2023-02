Citrónový s medom

12 kúskov

450 g zmäknutého masla● 250 g krupicového cukru● 4 vajcia ● kôra z 1 a 1/2citróna ● 4 ČL medu ● šťava z 3 citrónov ● 250 g hladkej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 400 g práškového cukru ● citrón na ozdobu

V mise vyšľaháme 250 g masla s cukrom dokrémova. Po jednom zamiešame vajcia a následne aj citrónovú kôru, 2 ČL medu a šťavu z 1 citróna. Zapracujeme múku a cesto nalejeme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme 25 až 30 minút pri teplote 175 °C. Vymiešame šťavu z 1 citróna a 2 ČL medu. Ešte teplý koláč popicháme špajdľou a pokvapkáme citrónovo-medovou zmesou. Necháme vychladnúť. Na krém vyšľaháme 200 g masla dokrémova. Po lyžiciach zašľaháme práškový cukor. Postupne opatrne zapracujeme zvyšok citrónovej šťavy a natrieme na vychladnutý koláč. Ozdobíme plátkami citróna, ktoré sme zľahka opiekli na panvici, a dáme do chladničky stuhnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 30 minút

Citrónový s medom Zdroj: Shutterstock

Orechový so smotanovým krémom

16 kúskov

NA CESTO: 125 g mletých mandlí ● 125 g mletých lieskovcov ● 180 g práškového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● 250 g hladkej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 120 ml plnotučného mlieka ● 2 vajcia

NA KRÉM: 250 g práškového cukru ● 80 g zmäknutého masla ● 200 g smotanového syra

Najprv vyšľaháme práškový a vanilkový cukor s vajcami dopenista. V mise zmiešame múku s mletými orechmi a práškom do pečiva. Zapracujeme spolu s mliekom do vajcovej zmesi a necháme krátko odpočívať. Potom nanesieme na plech vystlaný papierom na pečenie, povrch uhladíme a pečieme pri teplote 170 °C asi 20 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na krém vyšľaháme maslo dokrémova a postupne zapracujeme práškový cukor. Miešame, kým nezískame svetlú zmes, a zapracujeme smotanový syr. Dáme na chvíľu do chladničky. Potom natrieme na korpus a dáme opäť do chladničky vychladiť.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 20 minút

Orechový so smotanovým krémom Zdroj: Shutterstock

Blondies s malinami a bielou čokoládou

9 kúskov

125 g masla ● 200 g bielej čokolády ● 2 vajcia ● 1 balíček vanilkového cukru ● 100 g hnedého cukru ● štipka soli ● 150 g hladkej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 125 g malín

Rúru predhrejeme na 180 °C a plech 28,5 x 23 cm vytrieme maslom. Bielu čokoládu nasekáme nahrubo. Maslo spolu so 100 g čokolády necháme rozpustiť. Necháme trocha vychladnúť a potom vymiešame s vajcami, vanilkovým a hnedým cukrom. V mise zmiešame soľ, múku a prášok do pečiva a zapracujemedo cesta. Vmiešame dve tretiny zvyšnejčokolády a nanesieme na pripravený plech. Posypeme malinami a zvyšnoučokoládou. Pečieme vo vyhriatej rúreasi 20 minút. Potom vyberieme a necháme úplne vychladnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 20 minút

Blondies s malinami a bielou čokoládou Zdroj: Shutterstock

Kokosový s ganášou

12 kúskov

NA CESTO: 6 vajec ● 125 g krupicového cukru ● 220 g hladkej múky ● 40 g kakaa

NA PLNKU: 500 ml mlieka ● 125 g cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● 250 g strúhaného kokosu ● 200 g masla

NA GANÁŠ: 100 g mliečnej čokolády ● 100 g horkej čokolády ● 50 až 100 g smotany na šľahanie

Plech vystelieme papierom na pečenie a rúru vyhrejeme na 170 °C. Oddelíme od seba bielky a žĺtky a bielky vyšľaháme na sneh. Žĺtky vyšľaháme spolu s cukrom dopenista. V mise zmiešame múku a kakao a pridáme žĺtkovú zmes. Zľahka zapracujeme aj sneh a cesto nanesieme na pripravený plech. Pečieme asi 30 minút a necháme úplne vychladnúť. Na plnku privedieme do varu mlieko s cukrom a vanilkovým cukrom. Zamiešame kokos a varíme spolu asi 20 minút, kým zmes nezhustne.Zamiešame maslo a necháme trocha vychladnúť. Nanesieme na cesto a polejeme ganášou, ktorú sme si pripravili vymiešaním čokolády s horúcou smotanou. Dáme na 2 až 3 hodiny do chladničky stuhnúť a až potom nakrájame.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 30 minút

Čas chladenia: 3 hodiny