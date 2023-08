RAŇAJKY

Jablkový crumble s kokosom

2 porcie

2 jablká ● 80 g ovsených vločiek ● 30 g mandľovej múky ● 20 g kokosového oleja ● 2 PL strúhaného kokosu alebo lupienkov ● 30 g brezového cukru ● 40 ml mandľového mlieka ● trocha škorice

Rúru predhrejeme na 180 °C. Jablká ošúpeme, vyberieme jadrovník a nakrájame na menšie kocky. V mise zmiešame ovsené vločky, múku, mandľové mlieko, kokosový olej, kokos aj brezový cukor. Do zapekacej formy nasypeme jablká, postriekame olejom v spreji a posypeme škoricou. Premiešame rukami a na povrch nanesieme pomocou lyžice mrveničkovú zmes. Pečieme asi 15 minút.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 15 minút

Jablkový crumble s kokosom Zdroj: Shutterstock

POLIEVKA

Šampiňónová s kelom

4 porcie

1 cibuľa ● 3 strúčiky cesnaku ● 2 mrkvy ● 200 g šampiňónov ● 400 g kelu ● 4 PL olivového oleja ● 1 l zeleninového vývaru ● soľ ● mleté čierne korenie ● čili vločky ● trocha kôpru alebo petržlenovej vňate na posypanie

Cibuľu a cesnak ošúpeme a nasekáme nadrobno. Mrkvu nakrájame. Huby očistíme a nakrájame na tenké plátky. Kel nakrájame, ale môžeme aj nechať vcelku. V hrnci rozhorúčime 2 lyžice oleja, pridáme cibuľu, cesnak aj mrkvu a opekáme asi 4 minúty. Pridáme huby a kel a ešte chvíľu spolu opekáme. Zalejeme vývarom a privedieme do varu. Varíme, kým kel nezmäkne, čo je asi 15 minút. Osolíme, okoreníme a môžeme pridať aj čili vločky. Po ukončení varenia vysypeme nasekané bylinky a môžeme podávať.

Čas prípravy: 10 minút

Čas varenia: 25 minút

Šampiňónová polievka s kelom Zdroj: Shutterstock

HLAVNÉ JEDLO

Pečená paprika plnená syrom

4 porcie

7 menších paprík rôznych farieb ● 200 g syra cottage ● 2 vajcia ● 150 g syra feta ● 400 g šalátu ● oregano ● 45 g olivového oleja ● 45 g jablčného octu ● soľ ● mleté čierne korenie

Z paprík orežeme stonky a vydlabeme vnútro. Rúru predhrejeme na 175 °C. V mise zmiešame cottage s vajcami a pridáme nadrobenú fetu. Osolíme, okoreníme a pridáme trocha oregana. Premiešame a zmes nanesieme do vydlabaných paprík. Priklopíme stonkami a poukladáme do zapekacej formy. Pečieme asi 20 až 25 minút, kým sa pekne neprepečú. Podávame so šalátom pokvapkaným olivovým olejom a jablčným octom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 25 minút

Pečená paprika plnená syrom Zdroj: Shutterstock

NIEČO SLADKÉ

Krupicový koláč s vanilkovým pudingom

4 porcie

250 g varenej krupice ● 250 g nízkotučného tvarohu ● 20 g vanilkového pudingu v prášku ● 50 g trstinového cukru ● 1 vajce ● 25 g hrozienok ● 25 g horkej čokolády na poliatie

Rúru predhrejeme na 180 °C a pripravíme si formu na chlebík, ktorú sme vyložili papierom na pečenie. V miske spolu premiešame všetky ingrediencie okrem čokolády a zmes nalejeme do pripravenej formy. Koláč pečieme asi 30 minút dozlatista. Vyberieme, necháme úplne vychladnúť a až potom vyklopíme z formy. Povrch polejeme rozpustenou čokoládou a ozdobíme ovocím.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 30 minút