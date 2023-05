Dánska citrónová pena

4 porcie

4 žĺtky ● 125 g krupicového cukru ● 4 plátky želatíny ● 2 citróny ● 250 ml smotany na šľahanie ● 4 bielky ● citrónová kôra na ozdobu

Žĺtky vyšľaháme s cukrom na svetlú penu. Želatínu namočíme do studenej vody na 5 minút, potom ju vymačkáme a následne rozpustíme v šťave z 2 citrónov nad horúcim vodným kúpeľom. Nevaríme! Smotanu vyšľaháme dotuha a zapracujeme do žĺtkovej zmesi, opatrne zamiešame želatínu a nakoniec nadľahčíme vyšľahaným snehom z bielkov. Nanesieme do pripravených pohárov alebo misiek a dáme najmenej na 1 hodinu do chladničky. Podávame ozdobené citrónovou kôrou.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 1 hodina

Dánska citrónová pena Zdroj: Shutterstock

Avokádová pena so škoricou

4 porcie

2 avokáda ● 3 PL kakaa ● 3 PL agávového sirupu ● 6 PL mlieka ● 1/4 ČL mletej škorice ● ovocie a čokoláda na ozdobu

Avokádo rozpolíme, vyberieme jadro a dužinu vyškrabeme lyžicou. Spolu so sirupom, s kakaom, mliekom a so škoricou dáme do mixéra a rozmixujeme na hladkú krémovú zmes. Opatrne nanesieme do pripravených misiek a posypeme ovocím a nasekanou čokoládou. Skvele chutí aj vychladená, skúste ju dať aspoň na hodinu-dve do chladničky.

Čas prípravy: 15 minút

Čas chladenia: 2 hodiny

Avokádová pena so škoricou Zdroj: Shutterstock

Čokoládová pena s čerešňami

4 porcie

1/2 pohára zaváraných čerešní ● 1/2 ČL škrobovej múčky ● 175 g horkej čokolády ● 30 ml mlieka ● 250 g smotany na šľahanie

Čerešne, až na zopár kúskov, ktoré si odložíme na ozdobu, dáme do hrnca aj so šťavou a za stáleho miešania privedieme do varu. Škrobovú múčku vymiešame s 1 PL vody a zamiešame do čerešní. Keď sa zmes jemne zahustí, stiahneme ju z ohňa a necháme úplne vychladnúť. Z čokolády nastrúhame asi 20 g na malé hobliny, zvyšok nasekáme. Zohrejeme mlieko. Nasekanú čokoládu rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom a za stáleho miešania pridáme horúce mlieko. Zmes necháme vychladnúť. Smotanu vyšľaháme dotuha a zľahka zapracujeme do čokolády. Spolu s čerešňovým pudingom nanesieme do pohárov a posypeme čokoládovými hoblinkami a odloženými čerešňami. Dáme na 2 hodiny do chladničky.

Čas prípravy: 25 minút

Čas chladenia: 2 hodiny