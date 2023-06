Nátierka liptauer

4 až 5 porcií

100 g masla ● 1 PL kapár ● 1 červená paprika ● 1 ČL mletej papriky ● 250 g tvarohu ● 2 červené cibule ● štipka soli ● štipka mletého čierneho korenia ● 2 PL kyslej smotany ● 1 strúčik cesnaku ● 1 kyslá uhorka ● 1 ČL horčice ● 1 PL petržlenovej vňate

V miske vymiešame tvaroh, horčicu, kyslú smotanu a zmäknuté maslo. Cibuľu ošúpeme a nasekáme najemno. Cesnak prelisujeme a spolu s cibuľou a kaparami zapracujeme do nátierky. Papriku opláchneme a dužinu nakrájame na malé kocky. Rovnako nakrájame kyslú uhorku. Pridáme do tvarohovej zmesi. Dochutíme soľou, korením a mletou paprikou. Nakoniec zapracujeme nasekanú petržlenovú vňať. Dáme na hodinu či dve do chladničky odležať. Podávame s celozrnným pečivom.

Čas prípravy: 20 minút

Nátierka Liptauer Zdroj: Shutterstock

Zeleninové minestrone

4 porcie

2 mrkvy ● 1 cuketa ● 3 PL hrášku ● 2 cibule ● 1 strúčik cesnaku ● 400 g paradajok ● 2 PL olivového oleja ● 1 PL paradajkového pretlaku ● 1 l zeleninového vývaru ● 150 g malých cestovín ● soľ ● 1 PL sušených talianskych byliniek (petržlenová vňať, bazalka, tymian, oregano) ● mleté čierne korenie ● 1 ČL citrónovej kôry ● 30 g parmezánu na podávanie

Mrkvu ošúpeme a nakrájame. Cuketu opláchneme a nakrájame na menšie kúsky. Hrášok opláchneme horúcou vodou a ihneď schladíme studenou. Cibuľu a cesnak ošúpeme a nasekáme najemno. Paradajky opláchneme, ošúpeme a nakrájame na kocky. V hrnci rozpálime olej, pridáme cibuľu a cesnak a krátko opekáme dosklovita. Zamiešame paradajkový pretlak a zľahka opečieme. Vmiešame nakrájané paradajky a zalejeme vývarom. Pridáme mrkvu, hrášok a varíme asi 8 minút. Cestoviny uvaríme podľa návodu na obale v osolenej vode. Pridáme nasekané bylinky a dochutíme soľou a korením. Asi po 4 minútach varenia vmiešame cestoviny aj citrónovú kôru. Podávame posypané nastrúhaným parmezánom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 25 minút

Zeleninové minestrone Zdroj: Shutterstock

Zapekaná brokolica s kuracími prsami

4 porcie

400 g kuracích pŕs ● 3 PL olivového oleja ● 2 menšie cibule ● 2 brokolice ● 200 ml kuracieho vývaru ● 1/2 ČL tymianu ● 200 g cottage syra ● 100 g strúhanej goudy ● soľ ● mleté čierne korenie ● cestoviny na podávanie

Kuracie prsia nakrájame. Na panvici rozpálime tretinu oleja, pridáme mäso, osolíme a okoreníme a opekáme asi 5 minút. Vyberieme a dáme bokom. Do výpeku pridáme olej a rozpálime. Cibuľu ošúpeme a nasekáme na­jemno. Dáme do oleja a opekáme niekoľko minút. Zalejeme vývarom, pridáme tymian a povaríme asi 5 minút. Brokolicu natrháme na ružičky a asi 2 minúty blanšírujeme v osolenej vode. Scedíme a dáme spolu s mäsom do zapekacej misy. Zalejeme cibuľovou omáčkou, posypeme cottage syrom aj nastrúhanou goudou. Pečieme pri teplote 200 °C asi 20 minút. Podávame s uvarenými cestovinami.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 15 minút

Čas pečenia: 20 minút

Zapekaná brokolica s kuracími prsami Zdroj: Shutterstock

Mrazené banánové bonbóny

12 kúskov

3 banány ● 200 g horkej čokolády ● 75 g arašidového alebo mandľového masla

Banány ošúpeme, prepolíme a nakrájame na tretiny alebo štvrtiny. Reznú stranu potrieme orechovým maslom a priklopíme k sebe. Dáme do mrazničky. Čokoládu rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom. Plnené banány namočíme do čokolády a necháme stuhnúť. Skladujeme v mrazničke.

Čas prípravy: 15 minút

Čas mrazenia: 30 minút