Kokosová panna cotta

6 porcií

2 plátky želatíny ● 200 ml kokosového mlieka ● 150 ml mlieka ● 1/2 vanilkového struku ● 4 PL krupicového cukru

NA RÍBEZĽOVÚ VRSTVU: 200 ml brusnicovej šťavy ● 2 plátky želatíny ● 100 g ríbezlí + na ozdobu

Ako prvé si pripravíme mliečnu vrstvu. Želatínu namočíme do studenej vody a necháme napučať. Vanilkový struk prepolíme a vyškrabeme z neho dreň. Do hrnca dáme vanilkový struk aj dreň, zalejeme mliekom a pridáme cukor. Privedieme do varu, potom necháme vychladnúť a odstránime vanilkový struk. Do vlažnej zmesi zamiešame vytlačenú želatínu a necháme rozpustiť. Nakoniec zamiešame kokosové mlieko. Nalejeme do 6 pripravených pohárov a dáme do chladničky stuhnúť. Medzičasom pripravíme ríbezľovú vrstvu. Želatínu namočíme do studenej vody a necháme napučať. Ríbezle rozmixujeme a prepasírujeme cez jemné sitko. Tekutinu zmiešame s brusnicovou šťavou a v hrnci ohrejeme. Nevaríme! Zamiešame vytlačenú želatínu a necháme rozpustiť. Zľahka vychladnutú zmes nalejeme na stuhnutú bielu vrstvu v pohároch a dáme do chladničky aspoň na tri hodiny. Podávame ozdobené čerstvými ríbezľami.

Čas prípravy: 25 minút

Čas chladenia: 6 hodín

Kokosová panna cotta s ríbezľami Zdroj: Shutterstock

Ríbezľový koláč so snehom

12 kúskov

NA CESTO: 250 g hladkej múky ● 60 g krupicového cukru ● 2 PL vanilkového cukru ● 1 vajce ● 120 g studeného masla ● 1 PL zmäknutého masla

NA PLNKU: 300 g ríbezlí ● 30 g škrobovej múčky ● 5 bielkov ● 200 g práškového cukru

Na cesto nasypeme na dosku múku. Do stredu spravíme jamku, do ktorej dáme vajce, cukor a vanilkový cukor. Maslo nakrájané na kocky nasypeme po bokoch. Nasekáme na mrveničku a rukami vypracujeme hladké cesto. Zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na 30 minút do chladničky. Rúru predhrejeme na 180 °C. Formu na tart (24 cm) vytrieme maslom a vysypeme múkou. Cesto vyvaľkáme na zľahka pomúčenej doske na plát o trocha väčší, ako je forma, a prenesieme do nej. Presahujúce okraje odrežeme a dno popicháme vidličkou. Prikryjeme papierom na pečenie, posypeme strukovinou a pečieme naslepo asi 15 minút. Vyberieme a odstránime strukovinu aj papier. Necháme trocha vychladnúť. Ríbezle opláchneme a osušíme, premiešame so škrobovou múčkou a nasypeme na cesto. Dáme piecť ešte na 15 až 20 minút, kým koláč jemne nezhnedne. Vyberieme a rúru prepneme na funkciu grilu. Bielky vyšľaháme na tuhý sneh, pričom zašľaháme aj cukor. Nanesieme na ríbezle a dáme pod gril, kým sneh na povrchu pekne nezozlatne.

Čas prípravy: 30 minút

Čas odležania: 30 minút

Čas pečenia: 35 minút

Ríbezľový koláč so snehom Zdroj: Shutterstock

Čokoládové rezy

8 kúskov

NA CESTO: 5 vajec ● 3 PL horúcej vody ● 5 PL oleja ● 100 g krupicového cukru ● 200 g mletých orechov ● 100 g strúhanej čokolády

NA RÍBEZLE: 200 g ríbezlí ● 120 g krupicového cukru ● 3 plátky želatíny

NA ČOKOLÁDOVÚ VRSTVU: 200 g horkej čokolády ● 50 ml smotany na šľahanie ● 1 PL koňaku

Oddelíme od seba bielky a žĺtky. Žĺtky spolu s olejom, horúcou vodou a so 70 g cukru vyšľaháme dopenista. Bielky vyšľaháme spolu so zvyškom cukru na pevný sneh. Zapracujeme spolu s čokoládou a orechmi do žĺtkovej zmesi a natrieme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme pri teplote 175 °C asi 45 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na ríbezľovú vrstvu dáme ríbezle a cukor do hrnca a privedieme do varu. Varíme 10 minút a necháme trocha vychladnúť. Želatínu namočíme do 3 PL vody a necháme napučať. Potom zamiešame do ešte teplých ríbezlí. Ešte teplú zmes natrieme na vychladnutý korpus a necháme úplne vychladnúť. Čokoládu zalejeme horúcou smotanou a necháme rozpustiť. Vymiešame dohladka a necháme vychladnúť. Zľahka prešľaháme spolu s koňakom a nanesieme na koláč. Povrch uhladíme a dáme aspoň na 3 hodiny do chladničky. Nakrájame a ozdobíme čerstvými ríbezľami.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 45 minút

Čokoládové rezy s ríbezľami Zdroj: Shutterstock

Ovocný tart s vanilkovým krémom

8 až 12 kúskov

NA CESTO: 150 g hladkej múky ● 1 a 1/2 ČL prášku do pečiva ● 65 g práškového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● 1 vajce ● 65 g studeného masla

NA PLNKU: 500 g čerstvých ríbezlí ● 200 g crème fraîche ● 4 vajcia ● 100 g krupicového cukru ● 2 ČL vanilkového cukru ● trocha strúhanej citrónovej kôry

Tartovú formu s priemerom 26 cm vytrieme maslom. Z uvedených surovín vypracujeme hladké cesto a dáme ho na 30 minút do chladničky. Rúru predhrejeme na 200 °C. Vychladnuté cesto vyvaľkáme na zľahka pomúčenej doske na plát o trocha väčší, ako je pripravená forma, a prenesieme ho do formy. Prečnievajúce cesto odrežeme a dno popicháme vidličkou.

Prikryjeme papierom na pečenie, posypeme suchou strukovinou a pečieme naslepo asi 10 minút. Potom vyberieme a necháme chvíľu chladnúť. Na plnku vymiešame v mise crème fraîche, vajcia, cukor, vanilkový cukor, citrónovú kôru na hladkú zmes a natrieme na predpečený korpus. Posypeme ríbezľami a spolu pečieme ešte 40 až 45 minút. Vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Až potom nakrájame.

Čas prípravy: 20 minút

Čas odležania: 30 minút

Čas pečenia: 55 minút

Ovocný tart s vanilkovým krémom Zdroj: Shutterstock

Jogurtové rezy s ríbezľami

9 kúskov

NA CESTO: 3 vajcia ● 130 g krupicového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● 120 g hladkej múky ● 60 ml oleja ● 70 ml vody ● 1 ČL prášku do pečiva

NA KRÉM: 800 g ríbezlí ● 12 plátkov želatíny ● 300 g plnotučného bieleho jogurtu ● 150 g práškového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● 400 ml smotany na šľahanie

Vajcia vyšľaháme spolu s cukrom a vanilkovým cukrom na hustú penu. Striedavo zašľaháme vodu, olej aj múku zmiešanú s práškom do pečiva. Cesto natrieme na menší plech vystlaný papierom na pečenie a dáme piecť pri teplote 180 °C asi na 25 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na krém namočíme želatínu do studenej vody a necháme napučať. Ríbezle opláchneme a osušíme. Polovicu rozmixujeme tyčovým mixérom, prepasírujeme cez sitko a šťavu zmiešame s jogurtom, cukrom aj vanilkovým cukrom. Želatínu vymačkáme, na miernom ohni rozpustíme a zapracujeme do jogurtovej zmesi. Ako posledné zapracujeme vyšľahanú šľahačku a zvyšok ríbezlí. Krém natrieme na vychladnutý korpus a dáme do chladničky aspoň na 4 hodiny stuhnúť. Narežeme na kocky a pred podávaním môžeme ozdobiť čerstvými ríbezľami.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 25 minút

Čas chladenia: 4 hodiny