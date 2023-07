Broskyňová galetka

12 kusov

NA CESTO: 375 g hladkej múky ● 1/4 ČL prášku do pečiva ● 75 g práškového cukru ● 270 g studeného masla ● 60 ml studenej vody

NA PLNKU: 60 g na jemno mletých mandlí ● 1/4 ČL mletej vanilky ● 55 g krupicového cukru + 2 PL na posypanie ● 700 až 800 g čerstvých broskýň ● 1 vajce na potretie

Do misy vsypeme múku, prášok do pečiva, cukor, pridáme nakrájané maslo a premiešame, aby vznikla mrvenička. Pridáme studenú vodu a všetko spojíme do hladkého vláčneho cesta. Zabalíme do fólie a uložíme aspoň na 30 minút do chladničky. Cesto rozvaľkáme do tvaru obdĺžnika na hrúbku približne pol centimetra. Povrch cesta posypeme mandľami zmiešanými s cukrom a vanilkou. Necháme voľný asi 4 cm okraj. Na mandľovú posýpku poukladáme broskyne nakrájané približne na pol centimetrové plátky. Okraje zahneme smerom dovnútra a jemne pritlačíme. Potrieme ich rozšľahaným vajíčkom, posypeme krupicovým cukrom a vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C. Pečieme 35 až 40 minút do zlatista. Galetku vyberieme z rúry, necháme chvíľu vychladnúť, rozkrájame na menšie kúsky a môžeme podávať.

Čas prípravy: 35 minút

Čas odležania: 30 minút

Čas pečenia: 40 minút

broskyňová galetka Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Krémový koláč s broskyňami

10 kusov

NA KORPUS: 320 g celozrnných sušienok ● 60 g rozpusteného masla ● 1/2 ČL vanilkového extraktu

NA KRÉM: 250 ml mlieka ● 3 PL krupicového cukru ● 20 g vanilkového pudingu ● 250 g mascarpone ● 100 ml smotany na šľahanie

NA BROSKYŇOVÚ NÁPLŇ:3 veľké broskyne ● 2 PL krupicového cukru ● 2 PL vody ● šťava z 1/2 citróna ● 1 ČL kukuričného škrobu

NA OZDOBU: 200 ml smotany na šľahanie ● 1 PL práškového cukru ● čerstvé broskyne ● mätové lístky

Sušienky rozmixujeme, pridáme rozpustené maslo, vanilku a dobre premiešame. Zmes utlačíme do formy s priemerom 24 cm. Dno formy môžeme vyložiť papierom na pečenie. Vložíme na 30 minút do chladničky. Zatiaľ pripravíme broskyňovú náplň. Do hrnca alebo panvice vsypeme broskyne nakrájané na menšie kúsky. Pridáme cukor, 1 lyžicu vody, šťavu z citróna a krátko povaríme. Rozmixujeme na pyré a vrátime do panvice. V miske zmiešame lyžicu vody a škrob. Vlejeme do broskyňového pyré a minútku prevaríme. Necháme vychladnúť. V druhom hrnci uvaríme z mlieka, cukru a vanilkového pudingu krém. Necháme zakrytý fóliou vychladnúť. Z chladničky vyberieme formu, na dno rozotrieme polovicu broskyňového pyré a vložíme späť do chladničky. Do misy dáme vychladnutý puding a prešľaháme. Pridáme mascarpone, smotanu, zvyšnú polovicu broskyňového pyré a znovu vyšľaháme. Zmes dáme do formy a jemne uhladíme. Dáme do chladničky aspoň na 2 hodiny. Smotanu vyšľaháme spolu s cukrom na pevné špičky a rozotrieme po povrchu koláča. Ozdobíme broskyňami a mätovými lístkami.

Čas prípravy: 45 minút

Čas chladenia: 2 a 1/2 hodiny

krémový páj s broskyňami Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Piškótový sendvič s broskyňami

10 až 12 kusov

NA KORPUS: 6 vajec ● 2 ČL vanilkového extraktu ● 200 g krupicového cukru ● 35 g rozpusteného masla + na potretie plechu ● 4 PL horúcej vody ● 300 g hladkej múky ● 15 g kukuričného škrobu

OKREM TOHO: 150 g broskyňového pyré ● 20 ml citrónovej šťavy ● 2 vajcia ● 2 žĺtky ● 1 ČL kukuričného škrobu ● 50 g masla ● čerstvé broskyne ● 500 ml smotany na šľahanie

Pripravíme krém. Broskyňové pyré, citrónovú šťavu, vajcia, žĺtky a škrob dáme do hrnca a na miernom ohni za stáleho miešania uvaríme do pudingovej konzistencie. Odstavíme, pridáme nakrájané maslo a rozmiešame do hladka. Krém zakryjeme potravinárskou fóliou a necháme vychladnúť. Rúru predhrejeme na 180 °C a plech s rozmerom 20 x 30 cm vytrieme maslom a vyložíme papierom na pečenie. Vajcia a vanilku vyšľaháme na jemnú penu, pridáme cukor a šľaháme, pokým pena nebude hustá a svetlá. Do zmesi vsypeme preosiatu múku so škrobom a už len ručne zamiešame. V miske zmiešame maslo s horúcou vodou a postupne lejeme po stene misy a jemne zapracujeme do zmesi. Cesto vylejeme do pripraveného plechu a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme 15 až 20 minút dozlatista. Urobíme test špajľou. Necháme vychladnúť. Smotanu vyšľaháme. Vychladnutý korpus rozkrojíme na polovicu. Prvý plát položíme na servírovací podnos, potrieme polovicou šľahačky. Na šľahačkovú vrstvu dáme polovicu broskyňového krému a prikryjeme druhou polovicou korpusu. Navrch natrieme zvyšnú šľahačku, broskyňový krém a vložíme na hodinu do chladničky, aby sa chute spojili a korpus nasiakol. Ozdobíme čerstvými broskyňami a nakrájame na rezy.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 20 minút